Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) Preisgestaltung Solidarität Transport - Service Civique

Juli 2025

PRÄAMBEL

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des "50% Rabatts" für Freiwillige im Zivildienst und das Europäische Solidaritätskorps. Das Abonnement und die Nutzung des "50% Rabatts" unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird, durch den Benutzer.

Der "50%-Rabatt", der von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisation der Île-de-France) geschaffen wurde, wird in ihrem Namen und auf ihre Rechnung von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S.", unter dem Namen "Agence Solidarité Transport" (im Folgenden: "die Agentur") verwaltet und ausgestellt, deren Kontaktdaten lauten: 0800 948 999 (kostenloser Service und Anruf), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

1 - DEFINITIONEN

1.1 Die Bezeichnung "Freiwilliger" gibt die Person an, die den Rabatt von 50 % für Freiwillige im Zivildienst und das Europäische Solidaritätskorps beantragt, und "Inhaber" gibt die Person an, die den Rabatt von 50 % in Anspruch nimmt. 1. Der Freiwillige und der Inhaber müssen dieselbe Person sein.

1.2 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

2 - PRÄSENTATION

Der "50% Rabatt" ermöglicht es Ihnen, mit einem Navigo-Paket "50% Rabatt" (Monat oder Woche), t+ Tickets im Halbtaxheft, Einzelfahrkarten oder Halbtax-Heften, die für die RER- und Transilien-Züge gültig sind, zu reisen und einen Navigo Liberté + -Vertrag mit einem ermäßigten Tarifprofil abzuschließen.

3-TEILNAHMEBEDINGUNGEN

3.1 Der "50%-Rabatt" wird Freiwilligen des Zivildienstes und des Europäischen Solidaritätskorps gewährt, die einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerdienste für einen Einsatz in der Île-de-France unterzeichnet haben (im Folgenden der "Freiwillige"). Diese Freiwilligen erfüllen Aufgaben von allgemeinem Interesse in öffentlich-rechtlichen Strukturen oder gemeinnützigen Organisationen in der Region Île-de-France und insbesondere in Verbänden und lokalen Behörden im Umkreis der Ile-de-France, die durch einen Arbeitsvertrag verwirklicht werden.

3.2 Der Freiwillige muss einen Navigo-Pass haben, der mit seinem Vor- und Nachnamen personalisiert ist und auf dem sein Foto erscheint, um das Recht auf den "50% Rabatt" zu berechnen. Navigo Discovery-, Navigo imagine R- oder Navigo Annual-Pässe können nicht für den Zugang zum "50% Rabatt" verwendet werden. Der Antrag auf einen Navigo-Pass muss separat gestellt werden.

Für Freiwillige mit Wohnsitz in der Île-de-France kann der Navigo-Pass sofort in der Verkaufsstelle der Beförderer, an den Verkaufsstellen der RATP oder am SNCF-Serviceschalter Navigo, auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr oder durch Abholung eines Formulars an einem Schalter zur Rückgabe an die Agentur Navigo erworben werden.

Für Freiwillige, die nicht in der Île-de-France wohnen, aber ihre Mission dort ausführen, kann der Navigo-Pass nur auf dem Postweg bei der Agentur Navigo bestellt werden, indem sie ein Antragsformular für einen Navigo-Pass (erhältlich in der Handelsvertretung der Beförderer, in den RATP-Verkaufsstellen oder am SNCF-Serviceschalter Navigo) zusammen mit einer Bescheinigung über die Mission (Arbeitsvertrag oder Tätigkeitsvertrag) auf Briefkopf mit Angabe der Identität des Arbeitgebers oder die Praktikumsorganisation und die SIRET-Nummer der Einrichtung in der Île-de-France sowie ein aktuelles Passfoto.

Die Bedingungen für den Erhalt finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes. Sobald der Online-Prozess zur Beantragung eines Navigo-Passes für Personen zugänglich gemacht wird, die in der Île-de-France arbeiten und außerhalb der Île-de-France wohnen, können die betreffenden Freiwilligen das Antragsverfahren für einen Pass auf der Website iledefrance-mobilites.fr nutzen.

Ein Karteninhaber darf nur einen Navigo-Pass besitzen, der mit einem Recht auf "50% Rabatt" belastet ist.

4.1 Gewährung von "50% Rabatt"-Rechten

Das Abonnement des "50% Rabatts" erfolgt über das Internet auf einer speziellen Plattform, die auf der iledefrance-mobilites.fr-Website vorhanden ist. Die Agence Solidarité Transport sendet im Namen der Agence du Service Civique und Île-de-France Mobilités eine Voranmelde-E-Mail an den Freiwilligen mit einer bestätigten oder bevorstehenden Mission. Diese E-Mail enthält einen direkten Link zur Plattform, der es dem Freiwilligen ermöglicht, sein Abonnement abzuschließen. Diese Plattform ist auch über einen Link auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zugänglich. Nur Freiwillige, deren gültigen Vertrag die Agentur für Bürgerdienste der Agence Solidarité Transport mitgeteilt hat, sind teilnahmeberechtigt.

Abschluss des Abonnements:

Der Freiwillige kann seine Registrierung abschließen:

- oder über den Link in der E-Mail zur Voranmeldung: Der Freiwillige muss sein Geburtsdatum und seine personalisierte Navigo-Passnummer eingeben. Die Vertragsnummer wird bereits auf der Abonnementseite vorausgefüllt.

- oder über den Link auf der iledefrance-mobilites.fr-Website : Der Freiwillige muss seine Vertragsnummer des Zivildienstes oder des Europäischen Solidaritätskorps, sein Geburtsdatum und seine personalisierte Navigo-Passnummer eingeben.

Instruktions- und Kommunikationsmodalitäten:

Wenn die Agentur von der Bürgerserviceagentur nicht alle Informationen über den Vertrag des Freiwilligen erhalten hat, kann der Antrag auf Abonnement nicht erfolgreich sein. Nach Eingang bei der Agentur und unter der Voraussetzung, dass sie vollständig und fehlerfrei ist, wird die Akte innerhalb von 10 Kalendertagen bearbeitet.

Das Recht auf den "50% Rabatt" wird nicht für einen Zeitraum von weniger als einem Monat gewährt. Es erfolgt keine vollständige oder teilweise Rückerstattung von Transport tickets, die für Reisen gekauft wurden, bis die Akte von der Agentur bearbeitet wurde. Der freiwillige Antragsteller hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entschädigung im ticket von Schäden, die sich aus einer Bearbeitungszeit ergeben, die länger oder kürzer ist als die angekündigte Zeit oder die Lieferzeit eines personalisierten Navigo-Passes. Der Freiwillige hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entschädigung aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung seiner Vertragsinformationen zwischen der Agentur für Bürgerservice und der Agentur für Solidaritätstransport, die die Zuweisung von Rechten auf die "50%-Ermäßigung" ermöglichen.

4.2 Verwirklichung des Rechts auf "50% Rabatt"

Das von der Agentur gewährte Recht auf den "50% Rabatt" muss auf den personalisierten Navigo-Pass des Inhabers geladen werden, um verwendet werden zu können. Dieses Aufladen erfolgt telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Schalter oder an einem Verkaufsgerät der Netze der Beförderer.

5 - Kauf und/oder Nutzung von Transport tickets

Navigo-Pakete "50% Rabatt" (Monat oder Woche) können über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels) an einem Schalter oder Verkaufsgerät der Netze der Beförderer gekauft und auf den personalisierten Navigo-Pass geladen werden, sofern das entsprechende Rabattrecht für diesen Pass aktiviert wurde.

Die Stornierungsbedingungen und Rückerstattungsregeln finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete.

5.1 Nutzung von U-Bahn-Zug-RER-Tickets oder Bus-Straßenbahn-Tickets zum halben Preis oder Navigo Liberté +: Der Inhaber des "50% Rabatts" muss, wenn er mit Halbtax-Tickets oder einem Navigo Liberté + Ermäßigungstarifvertrag reist, unbedingt seinen Navigo-Pass haben, auf den das Recht auf die "50%-Ermäßigung" erhoben wurde, und ihn im Falle einer Kontrolle vorlegen, um sein Recht auf Ermäßigung zu rechtfertigen.

5-2 Zahlung: Die Zahlung des Navigo-Pakets "50% Rabatt" und der ermäßigten Tickets kann nicht mit Mobilitätsgutscheinen erfolgen.

Die Zahlungsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete.



6 - ABLAUF UND ERNEUERUNG DES RECHTS AUF "50% RABATT"

Das Recht auf den "50% Rabatt" erlischt am Ende des letzten Vertragsmonats des Freiwilligen. Wenn der Vertrag des Kontoinhabers verlängert wird, wird die Agentur benachrichtigt. Es gewährt dem Kontoinhaber automatisch ein neues Recht auf "50% Rabatt". Der Inhaber muss seinen Navigo-Pass telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Schalter oder an einem Verkaufsgerät der Netze der Beförderer aktualisieren, um ihn nutzen zu können.

7 - ENTWERTUNG UND KONTROLLE VON TICKETS

Die Validierung und Kontrolle erfolgt unter den Bedingungen, die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes vorgesehen sind.

8-SONSTIGE BESTIMMUNGEN

8-1 - Beendigung des Rechts auf "50% Rabatt"

Das Recht auf den "50% Rabatt" wird automatisch ausgesetzt, unbeschadet der Strafverfolgung vor den Gerichten:

- im Falle der Einziehung des Navigo-Passes wegen Betrugs des Inhabers in den Netzwerken,

- im Falle eines Betrugs, der in den von der Agentur für Bürgerdienste übermittelten Informationen festgestellt wurde (falscher Vertrag, falsche Angaben zur Identität des Inhabers usw.). In diesem Fall kündigt die Agence Solidarité Transport die Aussetzung des Rechts auf die "50%ige Ermäßigung" per Einschreiben mit Rückschein an, das an den letzten bekannten Wohnort des Freiwilligen gerichtet ist.

Wer das Recht auf den "50% Rabatt" nach dessen Suspendierung weiterhin nutzt, macht sich strafbar.

8-2 Verlust oder Diebstahl

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums, auf das das Paket geladen ist, beachten Sie bitte die entsprechenden AGB, die auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind.

9 - INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Im Rahmen des "50%-Rabatts" werden die personenbezogenen Daten des Freiwilligen von Île-de-France Mobilités in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher, der sich um den Schutz der Privatsphäre und die Achtung des Privatlebens kümmert, verarbeitet.

Die betroffenen Personen für die Durchführung der Verarbeitung sind:

- Freiwillige im Zivildienst, die zwischen 16 und 25 Jahre alt sind;

- Freiwillige des Europäischen Solidaritätskorps, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.

Die Verarbeitung umfasst nicht die Erhebung und Verwaltung von Daten von gesetzlichen Vertretern oder Kostenträgern. Diese Daten werden zum Zeitpunkt des Kaufs der Pakete verwaltet und überwacht.

Die personenbezogenen Daten der Inhaber und Freiwilligen, die ihre Identifizierung ermöglichen, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

· Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Ausstellung und Verwaltung von Rechten;

- institutionelle Kommunikation und kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

- Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

· Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

- die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, insbesondere die Vorgänge der Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

- die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

- statistische Analysen zur Verbesserung des Transportangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

- die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

9-1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9-1-1 Welche Daten werden erhoben?

Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Daten über das Privatleben,

- Daten zum Arbeitsleben,

9-1-2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9-1-3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Freiwilligen zu: der Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- auf die Zustimmung des Freiwilligen zum Versand kommerzieller Mitteilungen.

9-1-4 Wie lange werden diese Daten aufbewahrt?

Île-de-France Mobilités bewahrt die Daten des Freiwilligen für die Dauer des Rechts und die Ausführung der Verträge sowie bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der iledefrance-mobilites.fr Website übermittelten Identitätsnachweise für die Zeit der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern , aufbewahrt .

9-1-5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen digitalen multimodalen Dienstes.

9.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Daten über Freiwillige werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Marokko) weitergegeben.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen,

- Validierungsdaten.

9.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Datenverantwortlichen (kommerzielle Prospektion)

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF umgesetzten Erhaltungsregeln sind:

- Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Trägern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

9.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités Empfänger der anonymisierten Validierungsdaten.

9.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.3 Welche Rechte hat der Datenverantwortliche an seinen Daten und wie kann man sie ausüben?

Der Datenverantwortliche hat jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal seiner Daten nach seinem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um seine Rechte auszuüben, kann der Datenverantwortliche seine Anfrage mit der Angabe des/der von der Anfrage betroffenen Rechts/Rechte, seiner Kontaktdaten, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder der gesamten Behandlung), seiner Kundennummer sowie der Elemente zum Nachweis seiner Identität senden.

Der Datenverantwortliche kann den Antrag je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Datenverantwortliche kann die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected] .

. oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10 – ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website iledefrance-mobilites.fr eingesehen werden.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.