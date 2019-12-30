Rechtliche Hinweise, Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung der Anwendungen Ile-de-France Mobilités

(Aktualisiert: 6. Januar 2025)

Die folgenden Absätze gelten, sofern nicht anders angegeben, sowohl für die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités als auch für die mobile Anwendung Transport Public Paris 2024, im Folgenden "Mobile Anwendungen von Île-de-France mobilités" genannt.

Rechtlicher Hinweis

Veröffentlichung

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités und alle ihre Subdomains und Rubriken sind Dienste von Île-de-France Mobilités.

Herausgeber: Laurent PROBST, Geschäftsführer

Redaktionsleiter: Xavier GUEPET, Kommunikationsdirektor

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun75009, Paris

Telefon : 01-47-53-28-00 Mail : [email protected]

Technische Beschreibung

Unterkunft

Microsoft Deutschland

39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Telefon : 09 70 01 90 90

Medienentwicklung und -integration

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités wurde von Instant System (www.instant-system.com) und Capgemini (https://www.capgemini.com/) entwickelt.

Routenplaner

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités basiert auf der von Hove entwickelten Open-Source-Technologie Navitia für die Berechnung von Routen, die Berechnung des Fahrpreises, Fahrpläne und die Geolokalisierung von nahe gelegenen Verkehrshaltestellen und Sehenswürdigkeiten. (https://navitia.io/)

Für Fahrradrouten verbreitet die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités Fahrradreiselösungen, die vom Géovélo-Dienst (www.geovelo.fr) von La Compagnie des Mobilités bereitgestellt werden. Es basiert auf Open-Data-Verfügbarkeitsdaten für Bike-Sharing-Fahrräder von JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com) und Smovengo (https://www.smovengo.fr/*) über sein Velib-Angebot sowie auf zukünftigen Verfügbarkeitsvorhersagealgorithmen, die von Qucit (https://www.qucit.com/*) entwickelt wurden

Karten

Die schematischen Pläne der Verkehrsnetze wurden von der Firma Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com) entworfen. Die Karten der Quartierspläne wurden von Île-de-France Mobilités entworfen. Sie basieren auf Daten von IGN (www.ign.fr), IAU (www.institutparisregion.fr), APUR (www.apur.org) und IDFM.

Ile-de-France Mobilités Connect

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités basiert auf einem technischen Authentifizierungsbaustein von Ile-de-France Mobilités Connect, der die Authentifizierung und die persönlichen Daten des Kunden speichert und von Worldline (www.worldline.com) entwickelt und gehostet wird. Dieser Authentifizierungsbaustein ermöglicht es den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Ile-de-France mit einer eindeutigen Kennung, auf alle von Île-de-France Mobilités bereitgestellten Dienste zuzugreifen. Dieser Service wird von Wordline entwickelt und gehostet.

Ticketing-Dienstleistungen

Die Ticketing-Dienste der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités basieren auf: einem von Dejamobile ausgestellten SDK und einem von Worldline (www.worldline.com) betriebenen Ticketing-System.

After-Sales-Orchestrator

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités basiert auf einem technischen Baustein, der Kundendienstanfragen an die entsprechenden Betreiber verteilt, der von Worldline (www.worldline.com) entwickelt und gehostet wird

Nutzungsbedingungen

Beschreibung der mobilen App

Die oben erwähnte mobile Anwendung Île-de-France Mobilités ist die Anwendung von Île-de-France Mobilités, mit der Sie Ihre Reisen in der Ile-de-France vorbereiten können, dank der Funktionen von:

- Suche nach Routen

- Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel

- Verkehrsinformationen

- Beratung von Plänen

- Suche nach Mobilitätsdiensten in der Nähe

- Kauf von Transport tickets: Wenn Ihr Telefon berechtigt ist, können Sie mit der mobilen App Île-de-France Mobilités Ihre Transport tickets von Ihrem Telefon aus kaufen und auf einen Navigo-Pass laden oder direkt auf Ihrem Telefon speichern.

Um auf die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités zugreifen und diese nutzen zu können, müssen Sie sie von den Plattformen AppStore und Google Play herunterladen. Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités wurde für Mobiltelefone auf einem Apple IOS- und Android-Betriebssystem entwickelt.

Der Kaufservice für tickets Transport ist auf NFC-fähigen Telefonen (kontaktlos) ab Android Version 6 verfügbar. Die Liste der berechtigten Telefone ist in den Stores erhältlich.

Wenn Sie ein kompatibles Telefon haben (Liste kompatibler Telefone), können die gekauften tickets in Ihrem Telefon gespeichert werden und Sie müssen sie nur noch zur Validierung über den Kiosk führen.

Die Nutzung der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités bedeutet die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers zur Anwendung dieser Klausel sowie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern, und verpflichtet sich, die Nutzer innerhalb einer angemessenen Frist zu informieren.

Zugriff auf die mobile Anwendung

Der Zugriff auf und die Nutzung der oben genannten mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités sind ausschließlich dem persönlichen Gebrauch vorbehalten. Sie erklären sich damit einverstanden, diese mobile Anwendung und die darin enthaltenen Informationen oder Daten nicht für kommerzielle, politische, Werbezwecke und jede Form von kommerzieller Werbung zu verwenden.

Verfügbarkeit mobiler Apps

Die oben erwähnte mobile Anwendung von Île-de-France Mobilités ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, außer in Fällen höherer Gewalt oder Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle von Île-de-France Mobilités liegen. Eine Unterbrechung aufgrund technischer Wartungsarbeiten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der mobilen Anwendung und der zugehörigen Geräte erforderlich sind, oder aus anderen Gründen kann jedoch von Île-de-France Mobilités beschlossen werden.

Mitfahrgelegenheit und Carsharing-Daten

Die oben erwähnte mobile Anwendung Île-de-France Mobilités verbreitet ticket Informationen die Fahrgemeinschafts- und Carsharing-Lösungen, die von den folgenden Diensten angeboten werden: · Communauto: https://paris.communauto.com/

· Citygoo:https://www.citygo.io/

· iDVROOM

· Covoit'ici (im Vexin): https://covoitici.fr/

· Klaxit: https://www.klaxit.com/

· Ynstant: https://www.ynstant.io/

· Mobicoop: https://www.mobicoop.fr/

· Ouihop: https://www.ouihop.com/

· Rezo Pouce (in Yvelines): https://www.rezopouce.fr/

· Blablalines: https://www.blablalines.com/

· Karos: https://www.karos.fr/

· Clem': https://clem.mobi/

Zugang zur Notrufnummer 3117

31177 (SMS) oder 3117 (Anruf) ist die Alarmnummer, die 24/7 auf dem gesamten französischen Schienennetz und auf dem RATP-Schienennetz erreichbar ist, um eine gefährliche Situation zu melden, in der Sie sich befinden

Opfer oder Zeuge. Mit der mobilen App Île-de-France Mobilités können Sie dank der Schaltfläche "3117" auf dem Startbildschirm auf diesen Warndienst zugreifen.

Im Falle eines Vorfalls oder Risikos ermöglicht die mobile Anwendung Alert 3117 eine sofortige Verbindung mit den zuständigen Transportunternehmen, die über einen vom Nationalen Rat für private Sicherheitsaktivitäten (CNAPS) ausgestellten Berufsausweis verfügen.

Diese Alarmnummer und diese mobile Anwendung werden von SNCF verwaltet. Für weitere Informationen und insbesondere über die Erhebung von Geolokalisierung und personenbezogenen Daten klicken Sie auf den Link https://www.groupe-sncf.com/fr

Île-de-France Mobilités ist für diesen Service nicht verantwortlich und erhebt keine personenbezogenen Daten.

Echtzeit-Daten

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités überträgt die Informationen, die von jedem Verkehrsunternehmen der Ile-de-France in Echtzeit über die von ihm betriebenen Linien bereitgestellt werden. Diese Informationen betreffen Wartezeiten für bevorstehende Zug-, RER-, U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnübergänge sowie Meldungen über geplante oder unerwartete Störungen im Verkehrsnetz. Die Qualität der Daten ergibt sich aus der Genauigkeit der Informationen, die von den einzelnen Verkehrsunternehmen der Ile-de-France übermittelt werden

Geistige Eigentumsrechte

Alle Texte, Grafiken, Designs, Symbole, Fotos, Pläne, Logos, Videos, Töne, Marken, Texte (...) und ganz allgemein alle Elemente, aus denen die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités und die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités selbst bestehen, sind durch die im ticket des geistigen Eigentums geltenden Gesetze geschützt.

Île-de-France Mobilités ist Inhaber dieser Rechte oder hat die erforderlichen Rechte für ihre Verwertung erworben.

Alle diese Elemente, aus denen sich die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités und die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités selbst zusammensetzen, dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Île-de-France Mobilités weder ganz noch teilweise auf irgendeinem Medium dargestellt oder vervielfältigt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung stellt eine Fälschung dar, die die zivil- oder strafrechtliche Haftung des Urhebers nach sich ziehen kann. Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jede Person einzuleiten, die Fälschungen begangen hat.

Die auf der Website wiedergegebenen Marken und Logos, insbesondere die Marken und Logos von Île-de-France Mobilités, Navigo und Vianavigo, sind eingetragene Marken. Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieser Marken und / oder Logos, allein oder in Kombination, auf welchem Medium auch immer, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von IDFM ist untersagt.

Für alle Verwendungen, Anfragen zur Vervielfältigung, Darstellung, Anpassung der auf der Website enthaltenen Elemente, die nicht ausdrücklich genehmigt sind, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular im Abschnitt Kontakt.

Zuständigkeiten

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités und die Daten in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités selbst werden nur zu Informations ticket zwecken bereitgestellt, sind nicht vertraglich bindend und unterliegen nicht der Verantwortung von Île-de-France Mobilités.

Informationen über Fahrpläne, Routen und Verkehr wurden Île-de-France Mobilités von den Spediteuren Ile-de-France, Géovélo, Qucit und Jc Decaux zur Verfügung gestellt.

Île-de-France Mobilités kann nicht für Fehler verantwortlich gemacht werden, die auf fehlerhafte Informationen von Spediteuren, Géovélo, Qucit und JC Decaux zurückzuführen sind, einschließlich der Fahrpläne der Transportlinien, die Île-de-France Mobilités mitgeteilt werden und sich als ungenau erweisen.

Folglich kann Île-de-France Mobilités die Richtigkeit der am genannten Datum angegebenen Daten nicht garantieren.

Île-de-France Mobilités aktualisiert die Anwendung Ile-de-France Mobilités regelmäßig entsprechend den von den Beförderern mitgeteilten Fahrplanänderungen. Die Aktualisierung der Anwendung Ile-de-France Mobilités kann jedoch nach der tatsächlichen Anwendung der neuen Fahrpläne einige Zeit in Anspruch nehmen. dieser Zeitraum hängt vom Datum der Mitteilung der neuen Fahrpläne sowie von der nicht komprimierbaren Verzögerung zwischen den Aktualisierungen der Ile-de-France Mobilités-Anwendung ab (wöchentliche Aktualisierung).

Île-de-France Mobilités behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an der Anwendung Ile-de-France Mobilités vorzunehmen.

Île-de-France Mobilités kann nicht haftbar gemacht werden:

· Für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung der Anwendung Ile-de-France Mobilités ergeben, insbesondere für Betriebsverluste, finanzielle oder kommerzielle Verluste, Verlust von Programmen und/oder Daten, insbesondere im Informationssystem des Nutzers der Anwendung Ile-de-France Mobilités;

· Für Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus dem Inhalt und/oder der Nutzung von Websites ergeben, die mit der Anwendung Ile-de-France Mobilités verlinkt sind oder auf die die Nutzer über die Anwendung Ile-de-France Mobilités zugreifen können und die keine Websites von Île-de-France Mobilités sind;

· Im Falle von Fehlfunktionen, die auf Software von Drittanbietern zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob sie in die Anwendung Ile-de-France Mobilités integriert oder von ihr implementiert ist oder nicht;

· Im Falle der vollständigen oder teilweisen Unmöglichkeit des Zugriffs auf die Anwendung Ile-de-France Mobilités und deren Inhalte;

· Im Falle von Auslassungen und/oder Fehlern, die in der Anwendung Ile-de-France Mobilités enthalten sein können.

Jede Entscheidung, die ein Nutzer angesichts der in der Anwendung Ile-de-France Mobilités enthaltenen Daten treffen kann, liegt in der alleinigen Verantwortung dieser Person.

Die in dieser Anwendung der Ile-de-France Mobilités angegebenen Fahrpläne berücksichtigen keine Störungen, die aus irgendeinem Grund im öffentlichen Verkehrsnetz der Region Ile-de-France auftreten können. Île-de-France Mobilités lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab.

Benutzer

Der Nutzer der Anwendung Ile-de-France Mobilités haftet für Schäden jeglicher Art, materiell oder immateriell, direkt oder indirekt, die Dritten, einschließlich Île-de-France Mobilités, durch die rechtswidrige Nutzung oder Verwertung der Anwendung Ile-de-France Mobilités selbst und/oder eines ihrer Elemente entstehen, unabhängig von der Ursache und dem Ort des Auftretens dieser Schäden, und garantiert Île-de-France Mobilités von den Folgen von Ansprüchen oder Klagen, denen sie dadurch ausgesetzt sein könnte.

Der Nutzer der Anwendung Ile-de-France Mobilités verzichtet auf jeglichen Regressanspruch gegen ihn im Falle eines Verfahrens eines Dritten gegen ihn aufgrund der rechtswidrigen Nutzung und/oder Verwertung der Website.

Weblinks

Île-de-France Mobilités gestattet jeder Website oder jedem Medium, einen Hypertext-Link zur Startseite ihrer Website einzurichten, mit Ausnahme derjenigen, die Inhalte kontroverser, pornografischer, fremdenfeindlicher Natur verbreiten, die gegen den Anstand oder die guten Sitten verstoßen.

Der Link muss die Art des Inhalts sowie die genaue Adresse der Seite deutlich angeben.

Jegliche Nutzung von Links zur Anwendung Ile-de-France Mobilités zu kommerziellen und Werbezwecken ist untersagt.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, jeden Autor eines Hyperlinks haftbar zu machen, der:

· nicht die vorherige Genehmigung von Île-de-France Mobilités eingeholt oder deren ausdrückliche Weigerung ignoriert hätte, einen Link einzurichten, der auf eine andere Seite als die Startseite der Website verweist,

· die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Elemente der Anwendung Ile-de-France Mobilités nicht respektiert hat;

· Hätte die Art des Inhalts und die genaue Adresse der Seite (Quelle und Ziel) nicht eindeutig identifiziert, um Verwirrung in den Köpfen der Internetnutzer zu vermeiden.

Alle Informationen, die über einen der Hypertext-Links zu anderen Websites oder anderen Internetquellen zugänglich sind, unterliegen nicht der Kontrolle von Île-de-France Mobilités, die jede Verantwortung für deren Inhalt, Dienste, die auf oder von diesen Websites oder externen Quellen verfügbar sind, ablehnt.

Anwendbares Recht

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Website und die mobile Anwendung sowie der Inhalt der Website und der mobilen Anwendung und alle Folgen ihrer Nutzung oder Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit unterliegen französischem Recht. Die Nutzung der Website und der mobilen Anwendung bedeutet die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers zur Anwendung dieser Klausel.

Schutz personenbezogener Daten der mobilen Anwendung Ile-De-France Mobilité

Konsultieren Sie die Seite, die den personenbezogenen Daten gewidmet ist