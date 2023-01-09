Allgemeine Rückerstattungsbedingungen - Rückerstattungsvorgang des Imagine R-Pakets

ARTIKEL 1: DEFINITIONEN

Die Scol'R Junior-Karte ist ein Jahresabonnement, das es Schülern in den äußeren Vororten (Abteilungen 77 - 78 - 91 - 95) ermöglicht, eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen ihrem Zuhause und ihrer Schule nur auf einer speziellen Schulstrecke zu unternehmen. Diese Karte ist für berechtigte Schüler im Sinne der regionalen Verordnung über spezielle Schulkreise bestimmt, die am 31. Dezember 2024 unter 11 Jahre alt sind oder in der Grundschule eingeschrieben sind.

Das Paket imagine R Scolaire ist ein Jahrespaket, das Grund- und Sekundarschülern und Auszubildenden (ohne Professionalisierungsvertrag) mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten ist

ARTIKEL 2: ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Um die Mobilität von Kindern zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités eine 100%ige Rückerstattung des imagine R-Pakets für Benutzer mit einer Scol'R Junior-Karte für das Schuljahr 2024-2025 an.

Alle Rückerstattungsanträge im Zusammenhang mit diesem Vorgang müssen auf der Website https://www.iledefrance-mobilites.fr eingereicht werden, nur im Entschädigungsbereich, der unter der Adresse https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement zugänglich ist. Um auf diesen Bereich zugreifen zu können, ist es obligatorisch, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen oder zu haben.

Der Antrag auf Rückerstattung wird vom Zahler des Pakets gestellt, der als gesetzlicher Vertreter des Nutzers gilt. Der minderjährige Nutzer ist nicht verpflichtet, ein Konto zu erstellen, um eine Rückerstattung an den Zahler zu erhalten.

Anträge werden ausschließlich online gestellt und müssen zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 30. April 2025 einschließlich auf dem Entschädigungsplatz eingereicht werden. Der Abschluss von Anträgen, die während dieses Zeitraums eingeleitet wurden, ist bis einschließlich 30. Mai 2025 über das Beschwerdesystem möglich (siehe Artikel 7 dieses Dokuments).

Pro Benutzer kann nur eine Anfrage gestellt werden.

ARTIKEL 3: TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Um von der Rückerstattung des für das Schuljahr 2024-2025 gültigen imagine R-Pakets zu profitieren, muss der Nutzer:

Inhaber einer Scol'R Junior-Karte , die für das Schuljahr 2024-2025 gültig ist. Diese Karte richtet sich an Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember 2024 oder an Kinder, die die Grundschule besuchen.

Inhaber eines imagine R-Pakets (Junior oder School) sein, das für das Schuljahr 2024-2025 gültig ist

Wenn der Nutzer diese Bedingungen erfüllt, muss der Zahler:

Reichen Sie einen Antrag auf dem in Abschnitt 2 dieses Dokuments genannten Feld ein.

Legen Sie im Online-Bewerbungsprozess eine Kopie der Vorder- und Rückseite der oben genannten Scol'R Junior-Karte hinter.

ARTIKEL 4: ERSTATTETER BETRAG

Für einen Nutzer, der eine Scol'R Junior-Karte für das Schuljahr 2024-2025 und ein im gleichen Zeitraum gültiges Imagine R Junior-Paket besitzt, beträgt der erstattete Betrag 24,40 €.

Für einen Nutzer, der eine Scol'R Junior-Karte für das Schuljahr 2024-2025 und ein im gleichen Zeitraum gültiges Imagine R-Schulpaket besitzt, beträgt der erstattete Betrag 374,40 €.

ARTIKEL 5: RÜCKERSTATTUNGSBEDINGUNGEN

Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Online-Bewerbungsprozess angegebene Bankkonto. Im Falle eines aktiven Pakets mit Lastschriften ist dies das Bankkonto, das für diese Lastschriften verwendet wird.

Die Rückerstattung erfolgt an den Zahler des Imagine R-Pakets des Nutzers. Sein Name wird im Online-Pfad zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags sowie in der Bestätigungs-E-Mail angegeben, die am Ende des Antrags an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die dem Konto Île-de-France Mobilités Connect entspricht, das für den Zugang zum Entschädigungsbereich verwendet wurde.

Wenn das Paket von einem Drittzahler (Verein, Gemeinde ...) finanziert wird, wird die Rückerstattung an den gesetzlichen Vertreter des Benutzers gezahlt, der das Paket hält.

ARTIKEL 6: ÜBERWACHUNG DER ZAHLUNG

Der Status des Antrags kann auf der Tracking-Seite im Compensation Space verfolgt werden, indem Sie sich mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden, das für die Einreichung des Antrags verwendet wurde.

Darüber hinaus werden bei jedem Schritt automatische E-Mails gesendet, um über den Status der Anfrage zu informieren. Diese E-Mails werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto entspricht, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen auf der Website von Île-de-France Mobilités unter: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIKEL 7: BESCHWERDEN

Alle Ansprüche in Bezug auf diese Rückerstattungsmaßnahmen müssen im Compensation Space eingereicht werden. Ein spezielles Kontaktformular ist unten auf der Seite zugänglich.

Der Zugriff auf das Kontaktformular kann auch über den Hypertext-Link in der E-Mail erfolgen, die im Falle einer abgelehnten Anfrage an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto entspricht, das für den Zugriff auf den Entschädigungsbereich verwendet wird.

Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S behalten sich das Recht vor, zusätzliche Nachweise anzufordern, die zur Überprüfung der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.

ARTIKEL 8: PERSONENBEZOGENE DATEN

Die Daten zur Erstellung des Ile-de-France Mobilités-Kontos werden vor dem Verkauf des Pakets erhoben. Siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Kundenkontos Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

Im Rahmen des Entschädigungsverfahrens wird der Nutzer nicht um zusätzliche Daten gebeten, die über das hinausgehen, was für die Erstellung und Verwaltung des Vertrags erhoben wurde. Siehe Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) für das Schuljahrespaket imagine R und das Juniorpaket imagine R (Saison 2024-2025) | Île-de-France Mobilités. Die Erstattungsabwicklung kann dazu führen, dass die Bankdaten (IBAN und BIC) des Zahlers eingezogen werden, um die Transaktion abzuschließen. Diese durch den Vertrag gerechtfertigten Daten werden für die Dauer der Rückerstattung aufbewahrt.

ARTIKEL 9: MEDIATION

ARTIKEL 10: ANNAHME UND ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKERSTATTUNGSBEDINGUNGEN

Die Einreichung eines Rückerstattungsantrags unterliegt der Annahme und Einhaltung dieser Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, den Entschädigungsbereich und die damit verbundenen Dienstleistungen sowie diese Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen jederzeit zu ändern, insbesondere um sich an Veränderungen des Raums anzupassen, indem neue Funktionen zur Verfügung gestellt oder bestehende Funktionalitäten entfernt oder geändert werden.

Die Bedingungen werden den Nutzern während jeder Rückerstattung angezeigt. Sie können entscheiden, ob sie sie annehmen und ihren Antrag einreichen oder ob sie sie nicht annehmen und den Kurs nicht abschließen.