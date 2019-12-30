Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Navigo Jour-Pakets auf kontaktloser Unterstützung

Präambel

Gültigkeitsdatum: ab 1/01/2025

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Day-Pakets auf kontaktloser Unterstützung (personalisiertes Navigo, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R und Telefon über mobile Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten).

Die Nutzung des Navigo Day-Pakets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird, durch den Benutzer.

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Navigo-Tagespaket wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

"Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Dasselbe gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L."

1 - Definitionen

1.1.

Der Name "Karteninhaber" gibt die Person an, die das Tagespaket nutzt.

1.2.

Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder des Zahlers, das auf der Website iledefrance-mobilites.fr (verwaltet von Île-de-France Mobilités), der Rubrik "Ich verwalte meine Karte" (Abschnitt verwaltet von Comutitres S.A.S.) oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités (verwaltet von Île-de-France Mobilités) erstellt wird. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anwendung Île-de-France Mobilités und Datenschutzbestimmungen.

1.3.

Das Konto "Île-de-France Mobilités Connect" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das in den mobilen Anwendungen und auf der Website, die den Kaufservice anbietet, erstellt wurde.

1.4.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

1.5.

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge ist definiert als die Möglichkeit, diese tickets oder Verträge auf dasselbe Medium (Pass, Telefon und vernetzte Uhr) zu laden.

Die Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

1.6.

Ein kontaktloses Medium ist definiert als ein Pass oder ein Telefon oder eine vernetzte Uhr, um ein Transport ticket an einem Validierungsterminal, einem Portal oder einem Verkaufsautomaten vorzulegen.

2 - Präsentation und Verwendung

2.1 - Präsentation

Der Navigo Jour-Pass ist ein Tagespass, der unbegrenzte Fahrten in allen Zonen 1 bis 5 des öffentlichen Verkehrsnetzes unter der Zuständigkeit von Île-de-France-Mobilités zu einem beim Kauf des Passes festgelegten Datum ermöglicht. Das Navigo Day-Paket ist ein Paket, mit dem Sie reisen können auf:

U-Bahn-Linien in der Île-de-France, außer Ein-/Ausstieg am Flughafenbahnhof "Aéroport d'Orly" (siehe Ticket Paris Region <> Aéroports mit einem bestimmten Tarif)

RER- und Zuglinien in der Île-de-France, außer Ein-/Ausfahrt von den Flughafenbahnhöfen "Aéroport Charles de Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (siehe Ticket Paris Region <> Aéroports mit einem bestimmten Tarif)

Straßenbahn- und Express-Straßenbahnlinien

Die Standseilbahn von Montmartre

Alle Busse und Reisebusse Noctilien

Die Tzen

Intercités- und TER-Linien für Fahrten in der Île-de-France

2.2 - Mit dem Navigo Day-Paket können Sie nicht reisen auf:

RoissyBus, Orlyval

Die Flughafenbahnhöfe "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV ...)- RER- und Bahnhöfe außerhalb der Île-de-France

Linien, die keine Ile-de-France-Tarife anwenden (einschließlich des Flughafenshuttles, VEA Disney und der Touristenbusse Tootbus und Cars Rouges).

2.2 - Zonierung 1-5

Es ist nur möglich, ein Navigo Day-Paket zu kaufen, das in allen Zonen 1 bis 5 gültig ist.

2.3 - Die Gültigkeitsdauer

Das Navigo Day-Paket ist für einen Tag gültig, der beim Kauf vom Benutzer von 00:00 bis 23:59 Uhr festgelegt wird. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

Für Noctilien ist das Navigo Day-Paket bis zum Tag nach 5:59 Uhr seines Gültigkeitstags gültig. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers

3 - Preisgestaltung

3.1.

Die Preise für das Navigo Jour-Paket werden von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der Website iledefrance-mobilites.fr

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

auf den Websites der Beförderer

3.2.

Die Kaufpreise sind für ein Navigo Jour-Paket gleich, unabhängig davon, ob es zusätzlich zu einem bereits auf dem Pass vorhandenen Paket oder isoliert gekauft wird.

3.3.

Maximal zwei Navigo Day-Pakete werden während desselben Kaufvorgangs ausgestellt, außer vom Telefon aus, wo sie einzeln geliefert werden.

4 - Kauf und Verladung

4.1 - Verkaufszeitraum

Das Navigo Day-Paket ist am selben Tag erhältlich, an dem es gültig ist, und bis zu 6 Tage vorher.

4.2 - Zahlung des Pakets

Der Preis des Pakets ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

4.3 - Aufladen des Pakets

Das Navigo Day-Paket kann mit einem personalisierten Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy- und Navigo Imagine R-Pass aufgeladen werden:

in Verkaufsstellen, im mobilen Verkauf mit einem Agenten und an den Verkaufsautomaten der Spediteure

von den mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten (siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket auf dieser Android-Seite oder dieser Apple-Seite) und um einen Navigo-Pass aufzuladen (falls der Karteninhaber bereits einen hat).

Das Navigo Day-Paket kann auch über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, gekauft und auf einem Telefon oder einer vernetzten Uhr aufgeladen werden (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket-Support auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 - Zusammenleben

Der Navigo Jour kann auf demselben Träger mit den folgenden tickets koexistieren:

Ticket Paris Région <> Aéroports, Paris Visite, Navigo Liberté+, Ticket t+, Ticket Bus-Tram, Ticket Metro-Train-RER, Roissybus.

5 - Validierung

5.1.

Der Nutzer eines Navigo Jour-Passes muss den Träger, der sein Paket enthält, vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, während des Anschlusses und der Ausfahrt, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2.

Die Validierung des Navigo Day-Passes ermöglicht die Reise einer einzelnen Person.

5.3.

Es ist nicht möglich, mehrere Navigo Day-Pakete desselben kontaktlosen Trägers zu validieren, um die Reise mehrerer Personen auf derselben Strecke zu ermöglichen.

5.4.

Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Trägers muss der Benutzer, um ohne Verstoß reisen zu können, ein Transport ticket kaufen. Diese wird nicht zurückerstattet.

5.5.

Wenn der Navigo-Pass oder das Navigo-Telefon einen Navigo Day enthält, hat er Vorrang vor anderen tickets, die in der Zone 1-5 gültig sind, mit Ausnahme der Flughafenbahnhöfe. Einzelner tickets (t+ Tickets, Metro-Train-RER-Ticket oder Bus-Tram-Ticket ...) werden nicht berechnet.

Um zu einem Flughafenbahnhof zu gelangen oder ihn zu verlassen, ist ein gültiges Ticket für diesen Bereich erforderlich (siehe Ticket für die Flughäfen der Region Paris<>).

6 - Kontrolle

6.1.

Im Falle einer Kontrolle muss der Benutzer das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das validierte Navigo Jour-Paket beim Betreten des Netzwerks geladen ist.

6.2.

Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des Navigo Jour-Pakets (Artikel 2) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und aller damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3.

Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7 - Kundendienst

7.1 - Änderung des Gültigkeitsdatums

Die Änderung des Gültigkeitsdatums eines Navigo Day-Pakets ist bis zum Tag vor dem Tag der Gültigkeit des Pakets kostenlos möglich, außer bei Verlust und Diebstahl des Mediums.

Die Änderung kann an allen Schaltern der Beförderer, den RATP-Schaltern und den SNCF-Serviceschaltern von Navigo oder an bestimmten automatischen Verkaufsautomaten von RATP und Transilien vorgenommen werden.

7.2 - Hinzufügen des Pakets

Es ist möglich, ein Navigo-Monats-, Navigo-Wochen-, Navigo-Solidaritätsmonats- oder Navigo-Solidaritätswochenpaket abzuschließen, vorbehaltlich der Bestimmungen über das Zusammenleben, die in den auf der Website verfügbaren Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen beschrieben sind.

Die Kaufbedingungen sind für ein Navigo Day-Paket gleich, wenn es zusätzlich zu einem bereits auf dem Pass vorhandenen Paket oder einzeln gekauft wird.

7.3 - Rückerstattung nicht genutzter Pakete

Ein Navigo Day-Paket kann nur dann vollständig erstattet werden, wenn die Stornierung bis zum Tag vor dem Tag der Gültigkeit des Pakets erfolgt und wenn das Paket nicht begonnen, gestohlen oder verloren geht.

Die Stornierung der Pauschalreise kann an allen Schaltern der Beförderer, den RATP-Schaltern und den SNCF-Serviceschaltern von Navigo oder an den automatischen Verkaufsautomaten erfolgen, sofern der Support nicht gestohlen wird oder verloren geht. Der Stornierungsnachweis wird dem Inhaber ausgehändigt.

Der Rückerstattungsantrag zusammen mit dem Stornierungsnachweis und einem RIB muss vom Benutzer des Pakets an den Beförderer gesendet werden, der die Stornierung vorgenommen hat:

Entweder bei RATP – Kundendienst – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Entweder bei SNCF – über das Formular: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

Die Rückerstattung erfolgt per Brief, Scheck oder Banküberweisung innerhalb von 2 Monaten.

7.4 - Verlust/Diebstahl

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums wird keine Ersatz- oder Fehlerbehebungslösung angeboten. Die Transport ticket kosten werden nicht erstattet.

7.5 - Fehlfunktion

Im Falle einer Fehlfunktion des Mediums, wenn es lesbar ist, ist der Austausch des Pakets kostenlos möglich. Es wird dann auf einen anderen Durchgang unter den in Artikel 4.3 genannten verladen.

Wenn das Lesen des Mediums nicht möglich ist, ist der kostenlose Austausch des Pakets gegen Vorlage eines Kaufbelegs mit der Nummer des defekten Mediums möglich. Das Paket wird dann auf einen anderen Pass unter den in Artikel 4.3 angegebenen aufgeladen.

Dieser Vorgang kann an allen Schaltern der Beförderer, RATP-Schalter und SNCF-Serviceschalter Navigo durchgeführt werden.

In allen anderen Fällen kann keine Rückerstattungslösung angeboten werden.

8 - Nutzungsbedingungen des Supports

Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt und auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

9 - Informationen über personenbezogene Daten

Im Rahmen der Erfüllung Ihres Vertrags werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz ihrer Privatsphäre und die Achtung ihres Privatlebens sorgen:

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

Underwriting und Vertragsverwaltung;

Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, einschließlich der Vorgänge zur Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

statistische Analysen zur Verbesserung des Transportangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Carrier-Netzwerks.

10 - Die Verarbeitung, für die Île de France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

10.1.1 - Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

Identifikationsdaten

personenbezogene Daten

Wirtschafts- und Finanzdaten

Gesundheitsdaten

Daten im Zusammenhang mit Verstößen

10.1.2 - Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 10 aufgeführt sind.

10.1.3 - Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung und die Erstellung von Statistiken;

über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

10.1.4 - Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die spezifischen Kundendaten der Navigo Jour-Pakete während der Vertragsabwicklung und bis zum Ende der geltenden gesetzlichen Verjährungsfristen auf kontaktlosem Datenträger auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website "iledefrance-mobilites.fr" übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

10.1.5 - Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen multimodalen digitalen Dienstes.

10.1.6 - Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Côte d'Ivoire) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

10.2 - Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

10.2.1 - Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

Identifikationsdaten,

Wirtschafts- und Finanzdaten,

Verletzungsdaten

Validierungsdaten

10.2.2 - Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 10 aufgeführt sind.

10.2.3 - Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

10.2.4 - Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF umgesetzten Erhaltungsregeln sind:

Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

Was Sie wissen müssen

Die namentlichen Spuren der Fahrten (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt, es sei denn, sie sind für die Erstellung einer Rechnungsstellung erforderlich (Navigo Liberté + -Vertrag). Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Vorgängen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Vorgangs aufbewahrt.

Die im Zusammenhang mit der Feststellung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Maßnahmen bis zu sechs Jahre ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Spediteuren durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

10.2.5 - Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Zum Zwecke der statistischen Analyse des Verkehrs ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der zuvor anonymisierten Validierungsdaten.

10.2.6 - Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein angemessenes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

10.3 - Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag unter Angabe des/der von ihrem Antrag betroffenen(n) Rechts, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Behandlungen) zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität senden.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

oder an die E-Mail-Adresse: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

11 - Mediation

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht. Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen. Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend. Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

12 - Entwicklung der allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.