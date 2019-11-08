Ticket t+

Für Einzelfahrten in Paris und Île-de-France

U-BahnRERBusStraßenbahnZug

2,50€  zur Einheit

  • Zugang zu U-Bahn, Straßenbahn und Bus in der gesamten Ile-de-France
  • Zugang zur RER in Paris
  • Ticket aus Karton, der nur an Bahnhöfen und Fahrkartenschaltern verkauft wird
Bald das Ende der Papptickets

Das ersetzte t+ Ticket: Bereiten Sie sich auf den Übergang vor

Das t+ Ticket bleibt 2025 im Verkauf und nutzbar.

Ab dem 1. Januar 2025 wird jedoch empfohlen, die neuen Transport tickets einzuführen:

Der Vorteil: Mit diesen neuen tickets können Sie direkt von Ihrem Smartphone aus validieren. Bequemer, schneller.

Siehe auch