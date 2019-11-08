Geltungsbereich
Mit dem t+ Ticket auf dem Kartonticket können Sie reisen auf:
- U-Bahn-Linien;
- Die Abschnitte in Paris (Zone 1) der RER-/Zuglinien;
- Buslinien, die einer Vereinbarung mit dem Syndicat des Transports d'Île-de-France unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;
- Straßenbahn- und Tzen-Linien;
- Fileo;
- Buslinien mit Ferntarifen.
Mit dem t+ Pappticket können Sie nicht fahren auf:
- Straßenbahnlinie 11; Straßenbahnlinie 12; Straßenbahnlinie 13;
- OrlyBus, RoissyBus und Orlyval;
- Metrolinie 14, wenn Sie den Flughafen Orly erreichen möchten: In diesem Fall müssen Sie das Paris Region <> Airports Ticket kaufen.
Das t+ Ticket erlaubt keine Verbindungen zwischen "Metro, RER/Zug (in Paris)" und "Bus, Straßenbahn, Tzen".
- Einsatz in Metro und RER/Zug in Paris
Das t+ Ticket ermöglicht Verbindungen für 1h30 ab der Entwertung des Eintritts in das Netz, ohne einen Ausgang zu machen: Metro-Metro, RER/Zug-RER/Zug und Metro-RER/Zug in Paris - außer zwischen Pont-Cardinet (Zug) und Saint-Lazare (Metro)-
- Einsatz in Bus, Straßenbahn oder Tzen
Nur ein t+ Ticket ist für eine ganze Fahrt gültig
Es ermöglicht Verbindungen zwischen Bus, Straßenbahn und Tzen für 1h30 zwischen der ersten und der letzten Validierung.
Hin- und Rückfahrt und Unterbrechung auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie sind mit demselben t+ Ticket nicht erlaubt.
- Einsatz in der Montmartre-Standseilbahn
Mit dem t+ Ticket können Sie die Montmartre-Standseilbahn nehmen, jedoch ohne Anschluss an andere Verkehrsmittel.
Was Sie wissen müssen
Dieses ticket ist nicht in einem Notizbuch erhältlich und wird bald verschwinden.