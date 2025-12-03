Der Verkauf von t+-Kartontransport tickets und Origin-Destination-Tickets wird ab November 2025 eingestellt, zugunsten von:

Vom Navigo Liberté + Service

Service Kauf von tickets auf Smartphones über die Anwendungen Île-de-France Mobilités und Partner

Wiederaufladbare Navigo Easy-Pässe für alle Reisenden

Was Sie wissen müssen

1 - Diese Karton tickets werden ab November 2025 nicht mehr an Bahnhofs- oder Bahnsteigautomaten verkauft.

2 - t+- und Origin-Destination-Kartontickets werden weiterhin bis Juni 2026 für Reisen in ihrem jeweiligen Nutzungsumfang akzeptiert:

bis Juni 2026 in der Metro für t+ Kartentickets

für t+ Kartentickets bis Juni 2026 im U-Bahn-/Zug-/RER-Netz für Abfahrts-Ziel-Tickets auf dem vom Kunden gewählten Abfahrts-Ziel-Ticket.

für Abfahrts-Ziel-Tickets auf dem vom Kunden gewählten Abfahrts-Ziel-Ticket. zwischen November und Mai 2026 für T+-Tickets Karten in Bussen/Straßenbahnen (Präzision folgt Zeile für Linie)

3 - Es erfolgt keine Rückerstattung gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von tickets, Sie können jedoch Ihre t+-Kartentickets oder Ihre Abfahrts-Ziel-Tickets vom 1. November 2025 bis zum 1. September 2026 bis zum 1. September 2026 am RATP- oder SNCF-Schalter innerhalb der Grenze von 20 Tickets pro Tag umtauschen.

Der Umtausch erfolgt gegen ein Metro-Zug-RER-Ticket oder ein gleichwertiges Bus-Tram-Ticket (voller Tarif gegen vollen Preis und ermäßigter Tarif gegen ermäßigten Tarif), einschließlich Start-Ziel-Tickets zu Flughäfen gegen ein Paris-Region<> Airports-Ticket, auf einem zuvor gekauften Navigo Easy-Pass.

Nämlich : Das entmaterialisierte t+ Ticket bleibt ohne Ablaufdatum gültig.