Geltungsbereich

Mit dem Metro-Train-RER-Ticket für den Navigo Easy-Pass und das Telefon können Sie fahren mit:

U-Bahn-Linien in der Île-de-France, außer Ein-/Ausstieg am Flughafenbahnhof "Aéroport d'Orly";

RER- und Zuglinien in der Île-de-France, außer Ein-/Ausfahrt der Flughafenbahnhöfe "Aéroport Charles De Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Die Standseilbahn von Montmartre;

Intercités- und TER-Linien in Île-de-France

Mit dem entmaterialisierten U-Bahn-Zug-RER-Ticket können Sie nicht fahren auf:

Straßenbahnlinien

Alle Busse und Reisebusse Noctilien

Die Tzen

RoissyBus, OrlyVal, Filéo

Die Flughafenbahnhöfe "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

RER- und Bahnhöfe außerhalb der Île-de-France

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV ...)

Das Metro-Train-RER-Ticket erlaubt keine Verbindungen mit Bussen und Straßenbahnen. Es ermöglicht Ihnen, 2 Stunden ab der Eingangsvalidierung und ohne Ausfahrt zu reisen.

Einsatz in U-Bahn, Zug und RER

Das Metro-Train-RER-Ticket ermöglicht Verbindungen für 2 Stunden ab der Entwertung des Eintritts in das Netz, ohne einen Ausgang zu machen: U-Bahn, RER / Zug-RER / Zug und U-Bahn-RER / Zug.

Einsatz in der Montmartre-Standseilbahn

Mit dem Metro-Train-RER-Ticket können Sie die Montmartre-Standseilbahn nehmen, jedoch ohne Anschluss an andere Verkehrsmittel.

Weitere Informationen zu Verbindungen finden Sie auf dieser Seite: Wie reist man (gut) mit einem entmaterialisierten Ticket?



Was Sie wissen müssen

Dieses ticket ist zum vollen und ermäßigten Preis erhältlich.

Dieses Teleticketing-ticket wird auf einen Navigo Easy-Pass geladen, den Sie vorher kaufen müssen. Es ist jedoch nicht möglich, beide Tarife gleichzeitig auf denselben Pass zu laden. Ein Navigo Easy-Pass darf nicht mehr als 20 U-Bahn-Zug-RER-Tickets enthalten.

Sie können dieses ticket mit Ihrem Telefon über die Anwendung Île-de-France Mobilités kaufen, auf Ihrem Telefon speichern oder auf Ihren Navigo Easy-Pass laden.