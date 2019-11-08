Illustration, die einen Fahrgast zeigt, der seine Fahrt mit einem U-Bahn-Zug-RER-Ticket über sein Smartphone validiertIllustration, die einen Reisenden zeigt, der seine Reise mit seinem t+ Ticket mit einem Smartphone validiert

Reisen Sie mit der U-Bahn, dem Zug oder dem RER

U-BahnRERZug

2,50€  zur EinheitAlle Zonen

  • Gültig in der gesamten Ile-de-France (außer Flughäfen)
  • Aufladbar auf Navigo Easy Pass oder Smartphone
Illustration einer Hand, die eine Münze hält

Preisgestaltung

  • Normalpreis: 2,50€
  • Ermäßigter Preis: 1,25€

Der Nutzer des ermäßigten Tarifs muss sein Recht auf Ermäßigung jederzeit während seiner Reise nachweisen können.

Profitieren Sie von einem günstigen Tarif von 1,99 € statt 2,50 € mit Navigo Liberté +.

Illustration von zwei Fahrgästen auf einem Bahnsteig, der auf die U-Bahn wartet

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das U-Bahn-RER-Ticket ist geeignet, wenn:

  • Sie machen zu wenige Fahrten, um den Kauf eines Navigo-Monats oder einer Woche zu rechtfertigen
  • Ihre Reise erfolgt mit der U-Bahn, dem Zug oder dem RER
iIllustration zeigt eine Hand, die einen Navigo Easy-Pass aus einer Brieftasche zieht

Einfach und praktisch im Alltag

Kein Zögern mehr, ein t+ Ticket oder ein Start-Ziel-Ticket zu nehmen : Das Metro-Train-RER-Ticket reicht für alle Metro-Train-RER-Fahrten in oder außerhalb von Paris aus.

Illustration eines Navigo Easy-Passes, der an ein Smartphone geklebt wird, um t+ Tickets zu kaufen

Wie bekomme ich es auf Pass Navigo Easy?

  1. Kaufen Sie einen Navigo Easy Pass.
  2. Verwenden Sie die App Île-de-France Mobilité, um Ihre Tickets für Ihren Navigo Easy-Pass zu kaufen.
  3. Dann validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Navigo Easy Pass.

Möchten Sie einem geliebten Menschen einen Gefallen tun? Sie können ihm Ihren Navigo Easy-Pass leihen, da er nicht namentlich ist.

Was ist, wenn ich in einer Gruppe oder mit meiner Familie reise?

Abbildung zur Validierung der Fahrt mit einem Smartphone

Wie bekomme ich es auf das Smartphone?

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten direkt von ihrem Smartphone aus validieren.

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  2. Kaufen Sie Ihre Fahrkarten über die App.
  3. Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
