Navigo Monatspaket

Reisen Sie unbegrenzt den ganzen Monat über!

U-BahnRERBusStraßenbahnZug

88,80 €  pro MonatAlle Zonen

  • Sparen Sie bei Ihren täglichen Fahrten
  • Bewegungsfreiheit angepasst an Ihre Bedürfnisse
  • Einfaches und schnelles Aufladen über die App
Preisgestaltung

Paket-BereichePreis
Alle Zonen 1 bis 588,80 €
2 bis 382,80 €
3 bis 480,60 €
4 bis 578,60 €

Paketpreise gelten ab dem 1. Januar 2025.

Diese Pakete werden an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.

Ermäßigte Preise
Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.

Sparen Sie 1 Monat mit dem Navigo Annual Plan.

Ein kontrolliertes Budget

Jeden Monat geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo Mois-Pakets aus.

So vermeiden Sie, Ihr monatliches Transportbudget zu überschreiten .

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das Navigo-Monatspaket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:

  • Sie planen, diesen Monat häufig Verkehrsmittel zu nutzen
  • Sie suchen eine wirtschaftlichere und praktischere Lösung als das Navigo Week-Paket oder einzelne tickets

Einfach und praktisch im Alltag

Kein Kauf von täglichen Transport tickets mehr: Sie reisen unbegrenzt vom 1. bis zum letzten Tag des Monats, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen.

Planen Sie, im nächsten Monat weniger Verkehrsmittel zu nutzen? Wechseln Sie zu Einzelpreisen über Navigo Liberté+.

Wie lade ich mein Navigo Monatspaket auf?

Vermeiden Sie Warteschlangen , indem Sie Ihr Navigo-Monatspaket mit der Île-de-France Mobilités-App im Bereich Kauf aufladen.

Sie können auch an den Verkaufsstellen aufladen.

Aufladen über die App
Finden Sie eine Verkaufsstelle
Wie können Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone validieren?

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten jetzt direkt mit ihrem Smartphone validieren.

So geht's:

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  2. Kaufen Sie Ihren Navigo-Monatsplan über die App.
  3. Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
Installieren Sie die App
Finden Sie heraus, wie
Kulturelle Vorteile

Mit dem Navigo-Jahrespaket (oder Liberté + Month oder Service) erhalten Sie Zugang zu Preisermäßigungen oder exklusiven Dienstleistungen in + 300 Kulturstätten in der Île-de-France.

Entdecken Sie die Vorteile

