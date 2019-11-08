Ermäßigte Preise
Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.
Sparen Sie 1 Monat mit dem Navigo Annual Plan.
Reisen Sie unbegrenzt den ganzen Monat über!
88,80 € pro MonatAlle Zonen
|Paket-Bereiche
|Preis
|Alle Zonen 1 bis 5
|88,80 €
|2 bis 3
|82,80 €
|3 bis 4
|80,60 €
|4 bis 5
|78,60 €
Jeden Monat geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo Mois-Pakets aus.
So vermeiden Sie, Ihr monatliches Transportbudget zu überschreiten .
Das Navigo-Monatspaket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:
Kein Kauf von täglichen Transport tickets mehr: Sie reisen unbegrenzt vom 1. bis zum letzten Tag des Monats, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen.
Planen Sie, im nächsten Monat weniger Verkehrsmittel zu nutzen? Wechseln Sie zu Einzelpreisen über Navigo Liberté+.
Vermeiden Sie Warteschlangen , indem Sie Ihr Navigo-Monatspaket mit der Île-de-France Mobilités-App im Bereich Kauf aufladen.
Sie können auch an den Verkaufsstellen aufladen.
iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten jetzt direkt mit ihrem Smartphone validieren.
So geht's:
Mit dem Navigo-Jahrespaket (oder Liberté + Month oder Service) erhalten Sie Zugang zu Preisermäßigungen oder exklusiven Dienstleistungen in + 300 Kulturstätten in der Île-de-France.