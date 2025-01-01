Kostenloser Download

Das Telefon,

Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Handy

  • Laden Sie Ihren Navigo-Pass auf
  • Überspringen Sie die Warteschlange an den Geldautomaten
Welche tickets gibt es?

Möchten Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Telefon validieren? Die folgenden tickets können direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités erworben und somit validiert werden:

Haben Sie ein Android-Telefon?

Kaufen, validieren und laden Sie Ihre Transport tickets im Handumdrehen mit unseren Video-Tutorials auf. Sie können Ihre Samsung Galaxy Watch sogar unterwegs verwenden.

Liste der kompatiblen Telefone? FAQ?

Haben Sie Fragen? Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zur Anwendung Île-de-France Mobilités auf Android.

Sehen Sie sich die vollständige Android-Anleitung an

Haben Sie ein iPhone?

Kaufen und validieren Sie Ihre tickets auf dem iPhone, verwenden Sie Apple Cartes oder Ihre Apple Watch einfach im Transport.

Benötigen Sie Hilfe? Alle praktischen Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Verwendung Ihres iPhones in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Sehen Sie sich die vollständige iPhone-Anleitung an

Möchten Sie Ihr Leben vereinfachen? Unsere App auch!

Die Anwendung Île-de-France Mobilités bietet Ihnen viele Tipps, um Ihre Transportreisen zu vereinfachen.

Möchten Sie mehr erfahren? Schauen Sie sich unser Tutorial an und entdecken Sie die Geheimnisse der App, indem Sie den Artikel unten lesen.

Installieren Sie die App und genießen Sie alle ihre Vorteile!

  1. 1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon
  2. 2. Klicken Sie auf den Link
  3. 3. Laden Sie die App herunter
