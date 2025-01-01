Das Telefon,

Welche tickets gibt es?
Möchten Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Telefon validieren? Die folgenden tickets können direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités erworben und somit validiert werden:
Kaufen, validieren und laden Sie Ihre Transport tickets im Handumdrehen mit unseren Video-Tutorials auf. Sie können Ihre Samsung Galaxy Watch sogar unterwegs verwenden.
Haben Sie Fragen? Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zur Anwendung Île-de-France Mobilités auf Android.
Kaufen und validieren Sie Ihre tickets auf dem iPhone, verwenden Sie Apple Cartes oder Ihre Apple Watch einfach im Transport.
Benötigen Sie Hilfe? Alle praktischen Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Verwendung Ihres iPhones in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Anwendung Île-de-France Mobilités bietet Ihnen viele Tipps, um Ihre Transportreisen zu vereinfachen.
Möchten Sie mehr erfahren? Schauen Sie sich unser Tutorial an und entdecken Sie die Geheimnisse der App, indem Sie den Artikel unten lesen.
