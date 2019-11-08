Illustration eines Reisenden, der seine Reise mit seinem Navigo Day-Paket validiertIllustration eines Reisenden, der seine Reise mit seinem Navigo Day-Paket validiert

Navigo Tagespaket

Reisen Sie unbegrenzt für einen ganzen Tag!

U-BahnRERBusStraßenbahnZug

12€  pro TagAlle Bereiche (außer Flughäfen)

  • Sparen Sie bei Ihren täglichen Fahrten
  • Bewegungsfreiheit angepasst an Ihre Bedürfnisse
  • Einfaches und schnelles Aufladen über die App
Navigo Jährlicher
Navigo Monat
Navigo Woche
Navigo Tag
Wie lade ich meinen Pass über die App auf?
Aufladen über die App

Ein kontrolliertes Budget

  • Navigo Jour hat den Einzelpreis von 12€
  • Für dieses Paket gilt kein ermäßigter Preis
  • Jeden Tag geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo-Tagespakets aus
  • So vermeiden Sie, Ihr Transportbudget des Tages zu überschreiten
Illustration einer Reisenden, die ihr Einsteigen in den Bus mit einem Navigo Jour-Pass auf ihrem Smartphone bestätigt

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das Navigo Day-Paket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:

  • Sie planen, heute häufig Verkehrsmittel zu nutzen .
  • Sie suchen nach einer wirtschaftlicheren und praktischeren Lösung als tickets pro Einheit.

Einfach und praktisch im Alltag

Sie müssen keine einzelnen Transport tickets mehr kaufen: Sie können den ganzen Tag unbegrenzt reisen , ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen.

Planen Sie, am nächsten Tag weniger mit dem Transport zu fahren? Wechseln Sie zu Einzelpreisen über Navigo Liberté+.

Illustration eines Reisenden, der seinen Navigo-Pass über sein Smartphone auflädt

Wie lade ich mein Navigo Day-Paket auf?

Überspringen Sie die Warteschlangen , indem Sie Ihren Navigo Semaine-Pass mit der App Île-de-France Mobilités im Bereich Kauf aufladen.

Sie können auch an den Verkaufsstellen aufladen.

Aufladen über die App
Finden Sie eine Verkaufsstelle
Illustration der Fahrtenvalidierung über ein Smartphone

Wie können Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone validieren?

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten jetzt direkt mit ihrem Smartphone validieren.

So geht's:

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  2. Kaufen Sie Ihr Navigo Day-Paket über die App.
  3. Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
Installieren Sie die App
Finden Sie heraus, wie

Siehe auch