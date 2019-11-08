Navigo Tagespaket

Ein kontrolliertes Budget
- Navigo Jour hat den Einzelpreis von 12€
- Für dieses Paket gilt kein ermäßigter Preis
- Jeden Tag geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo-Tagespakets aus
- So vermeiden Sie, Ihr Transportbudget des Tages zu überschreiten
Reisen Sie unbegrenzt für einen ganzen Tag!
12€ pro TagAlle Bereiche (außer Flughäfen)
Das Navigo Day-Paket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:
Sie müssen keine einzelnen Transport tickets mehr kaufen: Sie können den ganzen Tag unbegrenzt reisen , ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen.
Planen Sie, am nächsten Tag weniger mit dem Transport zu fahren? Wechseln Sie zu Einzelpreisen über Navigo Liberté+.
Überspringen Sie die Warteschlangen , indem Sie Ihren Navigo Semaine-Pass mit der App Île-de-France Mobilités im Bereich Kauf aufladen.
Sie können auch an den Verkaufsstellen aufladen.
iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten jetzt direkt mit ihrem Smartphone validieren.
So geht's: