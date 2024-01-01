Kostenlos

Der Navigo-Pass stellt sich R vor,

für Schüler und Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France

  • Für regelmäßige Benutzer
  • Zugang zu allen Mobilitätsformen in der Île-de-France
  • Ermöglicht das Aufladen von Imagine R Junior-, Schul-, Studenten- und vielen anderen Plänen
Holen Sie sich

Wie bekomme ich es?

Dieser Pass wird nur online im Rahmen eines Abonnements eines imagine R-Pakets ausgestellt:

  1. Gehen Sie zu Mein Bereich > Mein Navigo
  2. Holen Sie sich ein Foto zum Hochladen oder machen Sie eines direkt online, wenn Sie bestellen.
  3. Die Agentur imagine R sendet Ihnen per Post Ihren Navigo imagine R-Pass, der mit Ihrem Paket belastet ist.

Kundendienst

  • Nachgewiesene Fehlfunktion: sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur.
  • Verlust oder Diebstahl: Ersatz auf Wunsch des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 €.

Die Verlust- oder Diebstahlsmeldung und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Agentur.

Personenbezogene Daten

Die Verwendung des Navigo imagine R-Passes erfordert die Erstellung einer Kundendatei in der Navigo-Datenbank.