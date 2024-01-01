Der Navigo-Pass stellt sich R vor,

Nachgewiesene Fehlfunktion: sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur.

sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur. Verlust oder Diebstahl: Ersatz auf Wunsch des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 €.

Die Verlust- oder Diebstahlsmeldung und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Agentur.