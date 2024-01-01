Kostenlos
Der Navigo-Pass stellt sich R vor,
für Schüler und Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France
- Für regelmäßige Benutzer
- Zugang zu allen Mobilitätsformen in der Île-de-France
- Ermöglicht das Aufladen von Imagine R Junior-, Schul-, Studenten- und vielen anderen Plänen
Wie bekomme ich es?
Dieser Pass wird nur online im Rahmen eines Abonnements eines imagine R-Pakets ausgestellt:
- Gehen Sie zu Mein Bereich > Mein Navigo
- Holen Sie sich ein Foto zum Hochladen oder machen Sie eines direkt online, wenn Sie bestellen.
- Die Agentur imagine R sendet Ihnen per Post Ihren Navigo imagine R-Pass, der mit Ihrem Paket belastet ist.
Kundendienst
- Nachgewiesene Fehlfunktion: sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur.
- Verlust oder Diebstahl: Ersatz auf Wunsch des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 €.
Die Verlust- oder Diebstahlsmeldung und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Agentur.
Personenbezogene Daten
Die Verwendung des Navigo imagine R-Passes erfordert die Erstellung einer Kundendatei in der Navigo-Datenbank.