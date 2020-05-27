Illustration eines Kindes, das seine Reise mit dem Navigo-Pass validiert, stellt sich R in Begleitung seiner Mutter vorIllustration eines Kindes, das seine Reise mit dem Navigo-Pass validiert, stellt sich R in Begleitung seiner Mutter vor

Imagine R Junior Paket

Stellen Sie sich R zu einem unschlagbaren Preis für Kinder unter 11 Jahren vor

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

24,80€  pro JahrAnmeldegebühren inbegriffen

  • Reisen Sie unbegrenzt überall in der Ile-de-France
  • Ultraattraktiver Preis für die jüngsten Schüler
Online-Abonnement

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

imagine R Junior eignet sich besonders, wenn:

  • Sie sind am 31. Dezember ein Jugendlicher unter 11 Jahren .
  • Sie wohnen in der Île-de-France.
  • Sie reisen häufig in der gesamten Île-de-France (Zonen 1 bis 5).

Einfach und praktisch im Alltag

Keine Warteschlangen undEinzeltickets mehr: Sie brauchen nur Ihren imagine R-Pass, um das ganze Jahr über überall in der Ile-de-France hinzufahren! 

Wie bekomme ich es?

Für das Schuljahr 2025-2026 können Sie das imagine R Junior-Paket bis zum 30. April 2026 abonnieren.

Das Abonnement ist nur online möglich.

Belege müssen vorgelegt werden: siehe Liste der Belege

Online-Abonnement

Wie funktioniert es?

Nach der Bearbeitung Ihrer Akte sendet Ihnen die Agentur imagine R zu:

  • Wenn dies Ihre erste Registrierung ist, wird Ihr Imagine R-Pass mit Ihrem Jahresplan belastet.
  • Wenn es sich um eine Verlängerung handelt, erfahren Sie in einer E-Mail , wann Sie Ihren neuen imagine R-Plan auf Ihren Pass laden können. Diese Aktualisierung wird dann in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder am Bahnhof (an Fahrkartenschaltern oder Automaten) durchgeführt.

Ein Identitätsnachweis muss heruntergeladen werden, um vom Junior-Tarif zu profitieren.

