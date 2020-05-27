Dieses Jahrespaket ist am 31. Dezember Jugendlichen unter 11 Jahren mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten.

Es ermöglicht Ihnen, unbegrenzt in der gesamten Île-de-France zu reisen. Es gilt für alle Verkehrsmittel (U-Bahn, Bus, Zug, RER, Straßenbahn, einige lokale Dienste und Transport on Demand), mit Ausnahme von Orlyval, VEA Disney-Shuttles und Touristenbussen (OpenTour, Cars Rouges).

Mit dem imagine R Junior-Paket können Sie dank Ihres imagine R-Zertifikats von exklusiven Angeboten von 3 Partnern profitieren.

Im ersten Jahr des Abonnements beträgt die Gültigkeitsdauer des imagin R-Vertrags 13 Monate (vom 1. September bis zum 30. September des Folgejahres). Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung beträgt die Laufzeit 12 Monate und erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres.

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden, werden Ihre Gebühren jeden Monat um den 5. Wenn Sie die Lastschrift nach diesem Datum einrichten, werden im Folgemonat zwei monatliche Zahlungen gleichzeitig abgebucht. Die erste monatliche Zahlung beinhaltet auch 8 € für die Anmeldegebühr.

Bei Verlust oder Diebstahl wird imagine R Student durch einen Beitrag von 15 € (Verwaltungsgebühr) ersetzt.