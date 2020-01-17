Illustration einer Gruppe von Schulkindern vor einem BusIllustration einer Gruppe von Schulkindern vor einem Bus

Schulplan, Bus, regelmäßige Linien

Erleichtern Sie Ihre täglichen Schulausflüge mit dem Bus

Variabler Preisje nach Entfernung

  • Gültig für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit
  • Variabler Tarif je nach zurückgelegter Strecke
  • Finanzielle Unterstützung
Illustration einer Hand, die eine Münze hält

Preisgestaltung

Île-de-France Mobilités finanziert einen großen Teil der Kosten für die Schülerbeförderung und legt den Tarif für die Schulbuskarte fest, der je nach zurückgelegter Strecke variiert.

Einige Departementsräte oder sogar andere Gemeinden helfen Familien bei der Finanzierung dieser tickets. Erkundigen Sie sich beim Beförderer und Ihrer Abteilung nach dem Preis Ihrer Schulkarte für reguläre Linien:

Illustration einer Gruppe von Schulkindern

Kann ich davon profitieren?

Die Zulassungsvoraussetzungen sind wie folgt:

  • Wohnsitz in Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden.
  • Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.
  • Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Vorbereitungsklasse für die Lehre und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet.
  • Werden Sie mit dem Status eines externen oder Halbpensionärs unterrichtet.
  • Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.
Abbildung mit einer Schulkarte, Buslinien, Linien

Wie bekomme ich es?

Es wird von OPTILE-Mitgliedsunternehmen ausgestellt, die Busnetze in den Vororten betreiben.

Abonnementdateien können an den Schaltern der OPTILE-Unternehmen abgeholt oder von der Optile-Website heruntergeladen werden.

Füllen Sie das Anmeldeformular aus

