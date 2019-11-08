Illustration, die einen Schüler zeigt, der seine Reise mit seinem Pass validiert Navigo imagine RIllustration, die einen Schüler zeigt, der seine Reise mit seinem Pass validiert Navigo imagine R

Imagine R School Paket

Das Jahrespaket für Grund-, Sekundar- und Auszubildende

U-BahnRERBusStraßenbahnZug

392,30€  pro JahrAnmeldegebühren inbegriffen

  • Reisen Sie unbegrenzt in der Île-de-France
  • Ultraattraktiver Tarif für junge Leute
Welches Paket stellt sich R vor?
Preisgestaltung

Der Preis für das Jahrespaket beträgt 392,30 € für das Jahr 2025/2026, einschließlich Verwaltungsgebühren.

Einige Rückerstattungen können je nach Abteilung unter bestimmten Bedingungen gewährt werden.

Zum Zeitpunkt des allerersten Abonnements ist das Paket 13 Monate zum Preis von 12 gültig!

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

imagine R Scolaire ist besonders geeignet, wenn:

  • Sie sind Grundschüler, Sekundarschüler oder Auszubildender.
  • Sie wohnen in der Île-de-France.
  • Sie reisen häufig überall in der Île-de-France (Zonen 1 bis 5).

Siehe detaillierte Bedingungen am Ende der Seite.

Einfach und praktisch im Alltag

Keine Warteschlangen undEinzeltickets mehr: Sie brauchen nur Ihren Navigo imagine R-Pass, um das ganze Jahr über überall in der Ile-de-France hinzufahren! 

Wie bekomme ich es?

Für das Schuljahr 2025-2026 können Sie das imagine R School-Paket bis zum 30. April 2026 abonnieren.

Das Abonnement erfolgt online.

Wie funktioniert es?

Nach der Bearbeitung Ihrer Akte sendet Ihnen die Agentur imagine R zu:

  • Wenn dies Ihre erste Registrierung ist, wird Ihr Navigo Imagine R-Pass mit Ihrer Jahresgebühr belastet.
  • Wenn es sich um eine Verlängerung handelt, erfahren Sie in einer E-Mail , wann Sie Ihren neuen imagine R-Plan auf Ihren Pass laden können. Diese Aktualisierung erfolgt dann in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder am Bahnhof (an Fahrkartenschaltern oder Automaten).
Benötigen Sie Hilfe beim Online-Abonnement?

