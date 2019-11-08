Imagine R School Paket

Der Preis für das Jahrespaket beträgt 392,30 € für das Jahr 2025/2026, einschließlich Verwaltungsgebühren.

Einige Rückerstattungen können je nach Abteilung unter bestimmten Bedingungen gewährt werden.

Zum Zeitpunkt des allerersten Abonnements ist das Paket 13 Monate zum Preis von 12 gültig!