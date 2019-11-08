Dieses Jahrespaket ist jungen Menschen mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die eine der folgenden drei Bedingungen erfüllen:
- Am 1. September des Abonnementjahres unter 16 Jahre alt sein;
- Am 1. September des Abonnementjahres unter 26 Jahre alt sein und einen Grund- oder Sekundarschulgang oder eine alternierende Ausbildung unterhalb des Abiturs mit Lehrlingsstatus absolvieren;
- Am 1. September des Abonnementjahres unter 26 Jahre alt sein und eine langfristige Integrationsausbildung für Jugendliche in Schwierigkeiten absolvieren, die nicht zur Schule gehen.
Es ermöglicht Ihnen, unbegrenzt in der gesamten Île-de-France zu reisen. Es gilt für alle Verkehrsmittel (U-Bahn, Bus, Zug, RER, Straßenbahn, Filéo), außer:
- einige direkte Verbindungen zu Flughäfen (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport, früher Air France-Busse genannt, VEA-Disney-Shuttles)
- Touristenbusse (OpenTour, Cars Rouges)
- spezielle Schulstrecken, die nur mit dem scol'R-Transport ticket zugänglich sind
Weitere Nutzungsdetails:
- Im ersten Jahr des Abonnements beträgt die Gültigkeitsdauer des imagin R-Vertrags 13 Monate (vom 1. September bis zum 30. September des Folgejahres). Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung beträgt die Laufzeit 12 Monate und erstreckt sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres.
- Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden, werden Ihre Gebühren jeden Monat um den 5. Wenn Sie die Lastschrift nach diesem Datum einrichten, werden im Folgemonat zwei monatliche Zahlungen gleichzeitig abgebucht. Die erste monatliche Zahlung beinhaltet auch 8 € für die Anmeldegebühr.
- Das Imagine R School-Paket ist in 9 Monatsraten oder auf einmal per Scheck zu zahlen.
- Bei Verlust oder Diebstahl wird imagine R Solaire durch einen Beitrag von 15 Euro (Verwaltungsgebühr) ersetzt.
- Ab dem zweiten Jahr kann die Karte über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder über Geldautomaten oder an den Schaltern der Spediteure aufgeladen werden.
- Mit dem imagine R-Paket profitieren Sie zudem von exklusiven Vorteilen