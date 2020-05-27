Illustration einer Hand, die ein Anti-Pollution-Paket hältIllustration einer Hand, die ein Anti-Pollution-Paket hält

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Unbegrenztes Reisen bei Verschmutzungsspitzen

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

4€  pro Tag

  • Unbegrenzt reisen
  • Nutzen Sie alle Verkehrsmittel in der Region Ile-de-France
Aufladen über die App
Illustration eines Reisenden, der ein Anti-Pollution-Paket in der Hand hält

Kann ich davon profitieren?

Dieses ticket wird nur im Falle einer Verschmutzungsepisode verkauft:

  • oder wenn der Polizeipräfekt den Verkehr bestimmter Fahrzeugkategorien verboten hat;
  • oder wenn der Präsident der Region entschieden hat, dass die Luftverschmutzung die Auslösung dieser Anreizpreise rechtfertigt
Illustration eines Reisenden, der ein Anti-Pollution-Paket an einem Ticketschalter kauft

Wie bekomme ich es?

Im Falle einer Verschmutzungsspitze können Sie es noch am selben Tag an Automaten und bei Agenten in RATP- und SNCF-Transilien-Bahnhöfen und -Bahnhöfen kaufen.

Neu! Sie können jetzt auch Ihr Anti-Pollution-Paket mit Ihrem Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy-, imagine R-Pass aufladen:

  • an allen Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe
  • von autorisierten lokalen Geschäften
  • dank Ihres Telefons über die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Sie können Ihr Anti-Pollution-Paket auch über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf Ihrem Telefon kaufen und speichern und so mit Ihrem Telefon validieren und reisen.

Aufladen über die App
Finden Sie eine Verkaufsstelle

Siehe auch