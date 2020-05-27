Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Im Falle einer Verschmutzungsspitze können Sie es noch am selben Tag an Automaten und bei Agenten in RATP- und SNCF-Transilien-Bahnhöfen und -Bahnhöfen kaufen.

Neu! Sie können jetzt auch Ihr Anti-Pollution-Paket mit Ihrem Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy-, imagine R-Pass aufladen:

an allen Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe

von autorisierten lokalen Geschäften

dank Ihres Telefons über die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Sie können Ihr Anti-Pollution-Paket auch über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf Ihrem Telefon kaufen und speichern und so mit Ihrem Telefon validieren und reisen.