Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Im Falle einer Verschmutzungsspitze können Sie es noch am selben Tag an Automaten und bei Agenten in RATP- und SNCF-Transilien-Bahnhöfen und -Bahnhöfen kaufen.
Neu! Sie können jetzt auch Ihr Anti-Pollution-Paket mit Ihrem Navigo-, Navigo Discovery-, Navigo Annual-, Navigo Easy-, imagine R-Pass aufladen:
- an allen Fahrkartenschaltern und an den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe
- von autorisierten lokalen Geschäften
- dank Ihres Telefons über die Anwendung Île-de-France Mobilités.
Sie können Ihr Anti-Pollution-Paket auch über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf Ihrem Telefon kaufen und speichern und so mit Ihrem Telefon validieren und reisen.