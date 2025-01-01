Kostenlos

die jährliche Navigo-Karte,

unverzichtbar für das Navigo-Jahrespaket

  • Reisen Sie das ganze Jahr über frei, überall in der Île-de-France
  • Ermöglicht es Ihnen auch, das Navigo Annual Senior Pricing Package und viele andere aufzuladen
Holen Sie sich
Tickets auf diesem Medium verfügbar

Die Navigo-Jahreskarte wurde speziell für das Navigo-Jahrespaket entwickelt. Es ist aber auch möglich, andere Pakete darauf zu laden:

Wie bekomme ich es?

Dieser Pass wird nur ausgestellt, wenn Sie ein Navigo-Jahrespaket abonnieren. Es gibt mehrere mögliche Lösungen, um es zu erhalten.

Kundendienst

Nachgewiesene Fehlfunktion: sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur.

Verlust oder Diebstahl: Ersatz auf Wunsch des Inhabers.

  • Ersatzgebühr : kostenlos (innerhalb von 2 Jahren).
  • Verfahren : Die Verlust-/Diebstahlmeldung kann in der Agentur (sofortige Lieferung) und auch im persönlichen Bereich (Empfang zu Hause oder in der Agentur) erfolgen.

Personenbezogene Daten

Die Erstellung des Navigo-Jahrespasses erfordert die Erstellung einer Kundendatei in der Navigo-Datenbank.