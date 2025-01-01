die jährliche Navigo-Karte,

Tickets auf diesem Medium verfügbar
Die Navigo-Jahreskarte wurde speziell für das Navigo-Jahrespaket entwickelt. Es ist aber auch möglich, andere Pakete darauf zu laden:
Kostenlos
Dieser Pass wird nur ausgestellt, wenn Sie ein Navigo-Jahrespaket abonnieren. Es gibt mehrere mögliche Lösungen, um es zu erhalten.
Nachgewiesene Fehlfunktion: sofortiger und kostenloser Austausch in der Agentur.
Verlust oder Diebstahl: Ersatz auf Wunsch des Inhabers.
Die Erstellung des Navigo-Jahrespasses erfordert die Erstellung einer Kundendatei in der Navigo-Datenbank.