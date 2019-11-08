Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.
Es gibt auch Preise für Senioren.
Reisen Sie das ganze Jahr über unbegrenzt!
88,80€ pro Monat12. Monat in Folge angeboten
|Paket-Bereiche
|Preis
|Alle Zonen 1 bis 5
|976,80 €
|2 bis 3
|910,80 €
|3 bis 4
|886,60 €
|4 bis 5
|864,60 €
Sie können Ihren Plan jederzeit kostenlos aussetzen und fortsetzen.
Die Pauschale kann monatlich per Lastschrift oder einmalig für ein Jahr bezahlt werden.
Das Navigo-Jahrespaket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:
Mit Navigo Annuel abonnieren Sie nur einmal und reisen unbegrenzt (abhängig von Ihrer Zoneneinteilung).
Behalten Sie Ihre Flexibilität, indem Sie Ihren Plan jederzeit pausieren .
Das Abonnement ist online oder an einer Verkaufsstelle bei einem Agenten, in einem Bahnhof oder Bahnhof möglich.