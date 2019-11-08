Illustration, die einen Arbeiter zeigt, der seine Fahrt mit seiner Navigo-Jahreskarte validiertIllustration, die einen Arbeiter zeigt, der seine Fahrt mit seiner Navigo-Jahreskarte validiert

Navigo Jahrespaket

Reisen Sie das ganze Jahr über unbegrenzt!

U-BahnRERBusStraßenbahnZug

88,80€  pro Monat12. Monat in Folge angeboten

  • Sparen Sie bei Ihren täglichen Fahrten
  • Genießen Sie unbegrenzte Transportmöglichkeiten
  • Zahlen Sie auf einmal oder wählen Sie die monatliche Lastschrift
Navigo Jährlicher
Navigo Monat
Navigo Woche
Navigo Tag
Online abonnieren

Preisgestaltung

Paket-BereichePreis
Alle Zonen 1 bis 5976,80 €
2 bis 3910,80 €
3 bis 4886,60 €
4 bis 5864,60 €

Paketpreise gültig ab 1. Januar 2025

Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.

Es gibt auch Preise für Senioren.

Illustration einer Hand, die eine Münze hält

Ein kontrolliertes Budget

Sie können Ihren Plan jederzeit kostenlos aussetzen und fortsetzen.

Die Pauschale kann monatlich per Lastschrift oder einmalig für ein Jahr bezahlt werden.

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das Navigo-Jahrespaket ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, wenn:

  • Sie nehmen häufig Transportmittel
  • Suchen Sie nach einer wirtschaftlicheren und praktischeren Lösung als das Navigo Month-Paket

Einfach und praktisch im Alltag

Mit Navigo Annuel abonnieren Sie nur einmal und reisen unbegrenzt (abhängig von Ihrer Zoneneinteilung).
Behalten Sie Ihre Flexibilität, indem Sie Ihren Plan jederzeit pausieren .

Illustration, die im Vordergrund einen Reisenden zeigt, der mit seinem Smartphone ein Abonnement abschließt. Im Hintergrund abonniert ein Reisender einen Fahrkartenschalter.

Wie bekomme ich es?

Das Abonnement ist online oder an einer Verkaufsstelle bei einem Agenten, in einem Bahnhof oder Bahnhof möglich.

Online abonnieren
Finden Sie eine Verkaufsstelle
Abbildung mit einer schematischen Darstellung des Verkehrsnetzes der Île-de-France mit den verschiedenen Arten von Kulturstätten

Viele Vorteile

  • Fahrradparkplätze : ein kostenloser geschlossener und sicherer Platz.
  • Parkings Relais : 22.000 garantierte Parkplätze in speziellen, sicheren Parkhäusern in der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel. Service inklusive oder ermäßigt.
  • Fahrgemeinschaften : 1 Hin- und Rückfahrt pro Tag angeboten.
  • Selbstbedienungsautos : Zugriff auf die Reservierung von Ihrem Smartphone aus und Entsperren mit Ihrer Navigo-Jahreskarte.
  • Kulturvorteile : Preisermäßigungen oder exklusive Dienstleistungen in +300 Kulturstätten in der Île-de-France.

Siehe auch