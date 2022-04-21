Carsharing: Communauto tritt der App Île-de-France Mobilités bei

Communauto, weißt du?

Es handelt sich um einen Carsharing- und Selbstbedienungs-Auto- und Lieferwagenverleih in Paris und in mehreren Gemeinden der inneren Vororte.

Mit Communauto erwartet Sie eine Fahrzeugflotte für eine Stunde, einen Tag oder sogar für Ihren gesamten Urlaub, wie Sie wollen! Sie zahlen für die aufgewendete Zeit, die gefahrenen Kilometer und das Benzin ist inbegriffen...

Und Sie haben sogar die Möglichkeit, bis zu einem Monat im Voraus zu buchen und bis zu 2 Stunden vor Abflug zu stornieren.