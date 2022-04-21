Carsharing: Communauto tritt der App Île-de-France Mobilités bei
Communauto, weißt du?
Es handelt sich um einen Carsharing- und Selbstbedienungs-Auto- und Lieferwagenverleih in Paris und in mehreren Gemeinden der inneren Vororte.
Mit Communauto erwartet Sie eine Fahrzeugflotte für eine Stunde, einen Tag oder sogar für Ihren gesamten Urlaub, wie Sie wollen! Sie zahlen für die aufgewendete Zeit, die gefahrenen Kilometer und das Benzin ist inbegriffen...
Und Sie haben sogar die Möglichkeit, bis zu einem Monat im Voraus zu buchen und bis zu 2 Stunden vor Abflug zu stornieren.
Ein Navigo-Pass und mit dem Auto!
Nach dem Vélib' im Februar ist es nun der Communauto-Service, der die Dienste von Île-de-France Mobilités integriert! Ab heute für Besitzer von Telefonen mit Android und in wenigen Wochen für Telefone, die das iOS-System verwenden.
Konkret bedeutet dies, dass Sie ab heute die Möglichkeit haben, ein Auto oder einen Transporter direkt über Ihre Île-de-France Mobilités-App (aber auch über die Website) zu finden und zu buchen, einfach mit Ihren Île-de-France Mobilités Connect-Daten.
Der Schlüssel zum Entriegeln des Autos ist Ihr Navigo-Pass!
Communauto kommt in die App Île-de-France Mobilités: Gebrauchsanweisung
Möchten Sie ein Auto für einen kurzen Zeitraum mieten? Mit Communauto können Sie ganz einfach ein Fahrzeug über die App Île-de-France Mobilités buchen und es mit Ihrem Navigo-Pass freischalten!
1. Überprüfen Sie auf der Karte verfügbare Autos in der Nähe über die App Île-de-France Mobilités
2. Buchen Sie Ihr Auto und die gewünschte Mietdauer
3. Entriegeln Sie das Fahrzeug einfach mit Ihrem Navigo-Pass
4. Verwalten Sie Ihre Buchungen über die App Île-de-France Mobilités
Carsharing, Fahrgemeinschaften, Park-and-Ride-Ticket, 4 €*-Ticket, Fahrrad: Île-de-France Mobilités macht Ihre gesamte Mobilität einfach
Ölkrise, ökologische Herausforderungen: Wir alle haben einen guten Grund, weniger mit dem eigenen Auto in die Île-de-France fahren zu wollen. Um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen, entwickelt Île-de-France Mobilités Tag für Tag ein erweitertes Angebot, das das öffentliche Verkehrsnetz ergänzt.
- Park-and-Ride-Anlagen für Navigo-Abonnenten, um Ihr Auto am Bahnhof abzustellen und den größten Teil Ihrer Reise mit dem Zug oder der RER zu unternehmen
- Ein Mitfahrgelegenheitsangebot, das in Ihr Île-de-France Mobilités-Konto integriert ist, um Kraftstoffkosten zu bündeln und Fahrten zu finden, die die öffentlichen Verkehrsmittel ergänzen
- Seit 2 Jahren Langzeitverleih von Elektrofahrrädern mit Véligo Location, Fahrradparkplätze , die sich an Ihren Bahnhöfen vervielfachen, und direkter Zugriff in der Île-de-France Mobilités-App auf die Vélib'-Fahrradflotte
- Seit dem 1. März 2022 die Begrenzung der Start-/Zieltickets auf 4 €*, um allen den Zugang zu Zug, RER und U-Bahn zu erleichtern, auch für eine Fahrt von einem Ende der Île-de-France zum anderen!
- Und schließlich war dies der ganze Zweck dieser Nachricht, die heutige Integration des Carsharing-Angebots von Communauto direkt in die App Île-de-France Mobilités, zusätzlich zu anderen gekennzeichneten Diensten, um Ihnen den pünktlichen Zugang zu Autos und Nutzfahrzeugen zu erleichtern
* Tarif gültig für jedes im Carnetbuch verkaufte Abflug-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht