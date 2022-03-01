Reisen Sie durch die gesamte Île-de-France für maximal 4 €*

4 Euro*, um dem Alltag in der Nähe zu entfliehen

Mit dem Start-/Zielticket für 4 Euro* ist es endlich die Gelegenheit, mit der Familie, allein oder mit Freunden die 1000 und 1 Wunder der Île-de-France zu entdecken!

4 Euro*, um im Herzen der Weinberge der Champagne spazieren zu gehen (aber nicht in der Champagne, sondern in Saâcy-sur-Marne!), sich von den Landschaften inspirieren zu lassen, die die Impressionisten verzauberten (in Auvers sur Oise), Brie (in Meaux oder Melun) und Coulommiers (in Coulommiers) zu essen, in das Mittelalter einzutauchen (in Provins) oder einfach die Mäander der Seine zu überblicken (von Bonnières), Betrachten Sie das türkisfarbene Azurblau der Marne (steigen Sie nach Trilport aus) oder genießen Sie einen Art-Deco-Strand in der Oise, die sonnigen Tage kommen (in L'Isle-Adam)...

Und so viele andere Spaziergänge und Wunder, die es zu entdecken gilt!