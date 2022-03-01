Reisen Sie durch die gesamte Île-de-France für maximal 4 €*
Was kostet das Zug- oder RER-Ticket für maximal 4 Euro*, was ist das?
4 Euro ist jetzt der Preis, den Sie für ein Start-/Zielticket bezahlen, unabhängig von Ihrer Reise in der Île-de-France (wenn Sie ein Heft mit 10 Tickets kaufen, kostet es 5 Euro). Sie können immer noch weniger bezahlen, aber Sie werden nie wieder bezahlen... mehr!
4 Euro*, aber warum?
Bei Île-de-France Mobilités ist es unsere Mission, das Reisen aller in der Île-de-France zu erleichtern, egal woher wir kommen und welche Ressourcen wir haben.
Nach Navigo Annual Senior Pricing (50% auf das Navigo-Monatspaket für Reisende ab 62 Jahren, unter bestimmten Bedingungen), Navigo Junior (24 Euro/Jahr für 4-11-Jährige) ermöglicht die Einführung des Start-/Zieltickets für maximal 4 Euro* allen, die sich für diese Transport ticket entscheiden, sich dorthin zu bewegen, wo sie wollen, wann immer sie wollen, zu geringeren Kosten.
Eine ökonomische und ökologische Maßnahme
Jahr für Jahr investiert Île-de-France Mobilités massiv, um seine Vision eines immer dichteren öffentlichen Verkehrsangebots in Ihrer Nähe, aber auch fairer, komfortabler und sicherer umzusetzen.
Heute verfügt die Île-de-France über eines der wichtigsten Netze der Welt. Ein Netz mit nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Zügen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen.
Jetzt haben Sie einen Grund mehr, Ihr Auto zugunsten eines Zuges, Busses oder einer Straßenbahn in der Garage stehen zu lassen. Für weniger Stress, weniger Umweltverschmutzung, mehr Gelassenheit und echte Einsparungen.
9,4 Millionen Fahrten pro Tag im Verkehrsnetz der Ile-de-France, 2. verkehrsreichstes Schienennetz der Welt nach Tokio, 2. dichtestes Netz der Welt nach London mit 448 Bahnhöfen, 4. längstes Netz der Welt, 922 km Schienennetz (Metro / RER / Straßenbahn), durchschnittlich 550 Meter zwischen 2 U-Bahn-Stationen, 10.500 Busse im Umlauf
4 Euro*, um dem Alltag in der Nähe zu entfliehen
Mit dem Start-/Zielticket für 4 Euro* ist es endlich die Gelegenheit, mit der Familie, allein oder mit Freunden die 1000 und 1 Wunder der Île-de-France zu entdecken!
4 Euro*, um im Herzen der Weinberge der Champagne spazieren zu gehen (aber nicht in der Champagne, sondern in Saâcy-sur-Marne!), sich von den Landschaften inspirieren zu lassen, die die Impressionisten verzauberten (in Auvers sur Oise), Brie (in Meaux oder Melun) und Coulommiers (in Coulommiers) zu essen, in das Mittelalter einzutauchen (in Provins) oder einfach die Mäander der Seine zu überblicken (von Bonnières), Betrachten Sie das türkisfarbene Azurblau der Marne (steigen Sie nach Trilport aus) oder genießen Sie einen Art-Deco-Strand in der Oise, die sonnigen Tage kommen (in L'Isle-Adam)...
Und so viele andere Spaziergänge und Wunder, die es zu entdecken gilt!
* Tarif gültig für jedes im Carnetbuch verkaufte Abflug-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht