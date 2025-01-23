Was ist der Fahrradverleih Véligo Rental?
Véligo Location ist ein langfristiger Fahrradverleih, der von Île-de-France Mobilités eingerichtet wurde.
Es bietet die Möglichkeit, ein Fahrrad für einen bestimmten Zeitraum zu mieten, und ermöglicht es allen Einwohnern der Ile-de-France, die Nutzung des Fahrrads für ihre täglichen Fahrten zu entdecken, sei es für Fahrten von zu Hause zur Arbeit oder zum Beispiel, um einen Bahnhof zu erreichen.
Das Fahrrad verfügt über viele Ausstattungen, um es zu einem zuverlässigen, effizienten und angenehmen Fahrrad zu machen: Frontbeleuchtung, Korb, sichere Bremsen oder Diebstahlsicherung. Optional ist auch Zubehör erhältlich (Tasche, Helm, Babytrage), um sich an die Bedürfnisse aller anzupassen.
Véligo Verleih: 20.000 E-Bikes und 1.000 Lastenräder
Der Véligo Rental-Service umfasst 20.000 elektrisch unterstützte Fahrräder (VAE) und 1.000 elektrisch unterstützte Lastenfahrräder (VCAE).
Lastenfahrräder, die bis zu hundert kg tragen können, richten sich an Familien, die ihr Auto ersetzen und ihre Kinder transportieren möchten. Es stehen drei Modelle von Lastenfahrrädern zur Verfügung: zweirädrig, verlängert und dreirädrig.
Wie viel kostet der Véligo Location-Service?
Die VAE wird vorgeschlagen:
- Einwohner der Ile-de-France in Langzeitmiete von 6 Monaten (+ 3 optionale Monate)
- zu einem Preis von 40 € / Monat, der dank der Unterstützung des Arbeitgebers auf 20 € / Monat reduziert werden kann. Dieser Preis beinhaltet den Verleih des Fahrrads, aber auch eine Wartungsüberholung!
Das Lastenrad wird angeboten für:
- eine Mietdauer von 1 bis 3 Monaten zu einem Preis von 80 € / Monat (reduzierter Preis auf 40 € / Monat).
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, können Sie Ihr Fahrrad an einer der 300 Abholstellen in der Île-de-France abholen.
Kaufhilfe für verschiedene Fahrradtypen
Um die Umstellung der Einwohner der Ile-de-France auf das Radfahren zu fördern, hat Île-de-France Mobilités eine Kaufhilfe für verschiedene Arten von Fahrrädern eingerichtet: Elektrofahrräder, Lastenfahrräder mit oder ohne elektrische Unterstützung, Falträder mit oder ohne elektrische Unterstützung und angepasste Fahrräder.
Der Véligo-Mietvertrag
Wie im Juni 2017 angekündigt, beauftragte Île-de-France Mobilités Fluow (Konsortium La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) im November 2018 mit der Einrichtung und dem Betrieb dieses öffentlichen Dienstes. Der Vertrag über die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen hat eine Laufzeit von 6 Jahren ab September 2019 und ein Gesamtbudget von 111 Millionen Euro. Der aktuelle Vertrag endet am 31. August 2025.
Der Erfolg von Véligo Location ermutigt uns, die Politik der Bereitstellung von Fahrrädern zu verstärken. So denkt Île-de-France Mobilités bereits darüber nach, was als nächstes kommt.
Das Verfahren zur Verlängerung des öffentlichen Dienstleistungsvertrags für die Bereitstellung, Wartung und den Betrieb eines öffentlichen Dienstes für Fahrräder zur Langzeitmiete in der Region Ile-de-France wird in Kürze eingeleitet. Es wurden mehrere Probleme identifiziert:
- Gewährleistung eines erfolgreichen Übergangs zwischen den beiden Verträgen ohne Unterbrechung für die Einwohner der Ile-de-France
- Erhöhung der Anzahl der Fahrräder von 20.000 auf 40.000
- Diversifizieren Sie die Fahrradtypen, um neue Zielgruppen zu erreichen:
- Elektrofahrräder
- Lastenräder für Familien
- Mechanische Fahrräder,
- Falträder,
- Lastenräder für Profis
- Fahrräder, die an spezifische Bedürfnisse angepasst sind
- Erstellen Sie Fahrradhäuser in Bahnhöfen oder Bahnhofsvierteln mit:
- Informationen zu allen Fahrraddiensten von Île-de-France Mobilités
- Persönliche Beratung bei der Auswahl Ihres Leihrads
- Fahrräder für den kurzfristigen Verleih,
- Reparatur
- Animationen rund um das Radfahren mit Partnern
Weitere Informationen zum Verfahren finden Sie hier.