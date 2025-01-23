Was ist der Fahrradverleih Véligo Rental?

Véligo Location ist ein langfristiger Fahrradverleih, der von Île-de-France Mobilités eingerichtet wurde.

Es bietet die Möglichkeit, ein Fahrrad für einen bestimmten Zeitraum zu mieten, und ermöglicht es allen Einwohnern der Ile-de-France, die Nutzung des Fahrrads für ihre täglichen Fahrten zu entdecken, sei es für Fahrten von zu Hause zur Arbeit oder zum Beispiel, um einen Bahnhof zu erreichen.

Das Fahrrad verfügt über viele Ausstattungen, um es zu einem zuverlässigen, effizienten und angenehmen Fahrrad zu machen: Frontbeleuchtung, Korb, sichere Bremsen oder Diebstahlsicherung. Optional ist auch Zubehör erhältlich (Tasche, Helm, Babytrage), um sich an die Bedürfnisse aller anzupassen.