Seilbahn C1

Das Cable C1 ist eine Luftverkehrslinie, die Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges mit der Metrolinie 8 verbindet. Sie ist 4,5 km lang und ermöglicht es, städtische Einschnitte in 18 Minuten zu überqueren, unabhängig vom Verkehr.

Schlüsselfiguren

  • 4,5Streckenkilometer
  • 5Stationen
  • - de 30Sekunden zwischen 2 Kabinen
  • 11 000Erwartete Reisende/Tag

    C1-Kabel: die Strecke und die Stationen

    Ein neues Verkehrsmittel, das zu 100 % zugänglich, regelmäßig und nachhaltig ist und drei Gemeinden des Val-de-Marne mit der Metro 8 verbindet, indem es über städtische Hindernisse fliegt.

    C1-Kabel: Wie reist man an Bord?

    Zugang, Einsteigen, Zugänglichkeit, Tarife, Zugangsregeln: Alles, was Sie wissen müssen, um an Bord des C1-Kabels zu reisen.