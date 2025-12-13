Seilbahn C1

Das Cable C1 ist eine Luftverkehrslinie, die Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges mit der Metrolinie 8 verbindet. Sie ist 4,5 km lang und ermöglicht es, städtische Einschnitte in 18 Minuten zu überqueren, unabhängig vom Verkehr.