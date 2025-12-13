Seilbahn C1

Schlüsselfiguren
- 4,5Streckenkilometer
- 5Stationen
- - de 30Sekunden zwischen 2 Kabinen
- 11 000Erwartete Reisende/Tag
Zu Ihren Diensten
C1-Kabel: die Strecke und die Stationen
Ein neues Verkehrsmittel, das zu 100 % zugänglich, regelmäßig und nachhaltig ist und drei Gemeinden des Val-de-Marne mit der Metro 8 verbindet, indem es über städtische Hindernisse fliegt.
C1-Kabel: Wie reist man an Bord?
Zugang, Einsteigen, Zugänglichkeit, Tarife, Zugangsregeln: Alles, was Sie wissen müssen, um an Bord des C1-Kabels zu reisen.