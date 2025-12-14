C1-Kabel: Wie reist man an Bord?

Wie reist man mit dem C1-Kabel?
- Ich komme am Bahnhof an : Zugang mit Bus, Fahrrad oder Drop-off. Die Stationen sind vollständig barrierefrei.
- Ich erreiche mein Dock : Der Platz ist ebenerdig, mit sanften Hängen und klarer Beschilderung.
- Ich bestätige meine ticket : Navigo-Pass (Fahrten inbegriffen), Navigo Liberté+ (1,60 €) oder Einzelticket Bus-Tram-Cable (2 €) - Kauf auf Smartphone möglich. Bevor ich meine ticket validiere, respektiere ich die Anweisungen des Betriebsagenten und warte, bis ich an der Reihe bin.
- Ich warte auf meine Kabine : Ein optisches und akustisches Display informiert mich über die nächste Ankunft. Eine Kabine fährt maximal alle 30 Sekunden . Ich respektiere die Anweisungen des Bedieners vor dem Einsteigen. Ich respektiere den vorrangigen Einstiegsbereich für vorrangige Benutzer.
- Ich werde von einem Agenten begleitet, der auf jedem Bahnsteig anwesend ist, dem Agenten: erleichtert das Ein- und Aussteigen, führt Reisende, hilft Menschen im Rollstuhl, erleichtert das Einsteigen in Kinderwagen / Gepäck und reguliert den Fluss
- Meine Reise an Bord: 10 Sitzplätze, Videoüberwachung in Echtzeit, Gegensprechanlagen und Ruftasten, Informationen über den Bildschirm übertragen
- Ich steige am Bahnhof aus : Die Kabinen öffnen sich automatisch. Busverbindungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Reise fortzusetzen.
Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus?
Das C1-Kabel ist 100% barrierefrei PSH (Menschen mit Behinderungen):
- Einstöckige Stationen
- Rollstuhlgerechte Kabinen
- Menschliche Assistenz in der Station
- Akustische und visuelle Informationen
- Rufsprechanlagen
- Führungsstreifen vom öffentlichen Raum bis zur Einstiegsplattform
Dieses Gerät erleichtert auch das Reisen mit Kinderwagen oder Gepäck.
Was an Bord erlaubt / nicht erlaubt ist
Mobilitätshilfen
❌ Nicht erlaubt: Elektroroller und übergroße Rollstühle (über 0,75 × 1,25 m)
✔ Erlaubt: klassische Roller, Standardrollstühle, Kinderwagen, Mobilitätshilfen (in der Vorlage)
Tiere
✔ Kleine Tiere, die in Säcken getragen werden
✔ Hunde an der Leine und mit Maulkorb
✔ Blinden- und Assistenzhunde
❌ Tiere nicht gehalten / nicht kontrollierbar
Sperrige Pakete
❌ Nicht angenommen: gefährliche Gegenstände, brennbare Produkte, Pakete > 1 m
Wie viel kostet es, das C1-Kabel auszuleihen?
Das C1-Kabel berechnet die gleichen Tarife wie Busse und Straßenbahnen.
- Mit einem Navigo-Pass : Fahrt inklusive, ohne zusätzliche Kosten
- Gelegenheitsreisende: Bus-Straßenbahn-Kabel-Ticket: 2 €
- Mit Navigo Liberté + : 1,60 € die kombinierte U-Bahn + Kabelfahrt (kostenlose Verbindungen)
- Kinder : kostenlos < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà