C1-Kabel: Wie reist man an Bord?

Das C1-Kabel wurde für eine einfache und reibungslose Bewegung entwickelt. Alle Stationen sind auf einer Ebene zugänglich, ein Agent begleitet das Boarding und die Kabinen kommen maximal alle 30 Sekunden an. Validierung des ticket, Echtzeitinformationen, Sicherheit an Bord: Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, um gelassen zu reisen.