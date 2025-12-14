C1-Kabel: Wie reist man an Bord?

Das C1-Kabel wurde für eine einfache und reibungslose Bewegung entwickelt. Alle Stationen sind auf einer Ebene zugänglich, ein Agent begleitet das Boarding und die Kabinen kommen maximal alle 30 Sekunden an. Validierung des ticket, Echtzeitinformationen, Sicherheit an Bord: Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, um gelassen zu reisen.

Wie reist man mit dem C1-Kabel?

  1. Ich komme am Bahnhof an : Zugang mit Bus, Fahrrad oder Drop-off. Die Stationen sind vollständig barrierefrei.
  2. Ich erreiche mein Dock : Der Platz ist ebenerdig, mit sanften Hängen und klarer Beschilderung.
  3. Ich bestätige meine ticket : Navigo-Pass (Fahrten inbegriffen), Navigo Liberté+ (1,60 €) oder Einzelticket Bus-Tram-Cable (2 €) - Kauf auf Smartphone möglich. Bevor ich meine ticket validiere, respektiere ich die Anweisungen des Betriebsagenten und warte, bis ich an der Reihe bin.
  4. Ich warte auf meine Kabine : Ein optisches und akustisches Display informiert mich über die nächste Ankunft. Eine Kabine fährt maximal alle 30 Sekunden . Ich respektiere die Anweisungen des Bedieners vor dem Einsteigen. Ich respektiere den vorrangigen Einstiegsbereich für vorrangige Benutzer.
  5. Ich werde von einem Agenten begleitet, der auf jedem Bahnsteig anwesend ist, dem Agenten: erleichtert das Ein- und Aussteigen, führt Reisende, hilft Menschen im Rollstuhl, erleichtert das Einsteigen in Kinderwagen / Gepäck und reguliert den Fluss
  6. Meine Reise an Bord: 10 Sitzplätze, Videoüberwachung in Echtzeit, Gegensprechanlagen und Ruftasten, Informationen über den Bildschirm übertragen
  7. Ich steige am Bahnhof aus : Die Kabinen öffnen sich automatisch. Busverbindungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Reise fortzusetzen.

Wie sieht es mit der Barrierefreiheit aus?

Das C1-Kabel ist 100% barrierefrei PSH (Menschen mit Behinderungen):

  • Einstöckige Stationen
  • Rollstuhlgerechte Kabinen
  • Menschliche Assistenz in der Station
  • Akustische und visuelle Informationen
  • Rufsprechanlagen
  • Führungsstreifen vom öffentlichen Raum bis zur Einstiegsplattform

Dieses Gerät erleichtert auch das Reisen mit Kinderwagen oder Gepäck.

Was an Bord erlaubt / nicht erlaubt ist

Mobilitätshilfen
❌ Nicht erlaubt: Elektroroller und übergroße Rollstühle (über 0,75 × 1,25 m)
✔ Erlaubt: klassische Roller, Standardrollstühle, Kinderwagen, Mobilitätshilfen (in der Vorlage)

Tiere
✔ Kleine Tiere, die in Säcken getragen werden
✔ Hunde an der Leine und mit Maulkorb
✔ Blinden- und Assistenzhunde
❌ Tiere nicht gehalten / nicht kontrollierbar

Sperrige Pakete
❌ Nicht angenommen: gefährliche Gegenstände, brennbare Produkte, Pakete > 1 m

Wie viel kostet es, das C1-Kabel auszuleihen?

Das C1-Kabel berechnet die gleichen Tarife wie Busse und Straßenbahnen.

  • Mit einem Navigo-Pass : Fahrt inklusive, ohne zusätzliche Kosten
  • Gelegenheitsreisende: Bus-Straßenbahn-Kabel-Ticket: 2 €
  • Mit Navigo Liberté + : 1,60 € die kombinierte U-Bahn + Kabelfahrt (kostenlose Verbindungen)
  • Kinder : kostenlos < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà