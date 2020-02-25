Schlüsselfiguren
- 41Abgedeckte Gebiete
- 767Bediente Gemeinden (d. h. die Hälfte der 1268 Gemeinden der Île-de-France)
- 133Bediente Stationen
- 161Fahrzeuge
- 1,4 Millionsder Reisen seit Juni 2019
- 4,78/5Bewertung des Reisenden
Zu Ihren Diensten
Was ist das?
Konkret handelt es sich bei der TàD um einen Kleinbus mit etwa zehn Sitzplätzen, der nur fährt, wenn eine Reservierung vorgenommen wird.
Wie funktioniert es?
Um diesen Service für alle zugänglich zu machen, hat Île-de-France Mobilités ein neues, einfaches und umfassendes Tool für die Nutzer entwickelt.