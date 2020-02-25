On-Demand-Verkehr

Um der Nachfrage nach Mobilitätslösungen für Einwohner gerecht zu werden, die derzeit weit vom bestehenden Verkehrsangebot in den urbanisierten Gebieten der Region entfernt sind, hat Île-de-France Mobilités mit einem neuen regionalen öffentlichen Dienst Transport On Demand (TàD) eine einfache und praktische Lösung entwickelt.

Schlüsselfiguren

  • 41Abgedeckte Gebiete
  • 767Bediente Gemeinden (d. h. die Hälfte der 1268 Gemeinden der Île-de-France)
  • 133Bediente Stationen
  • 161Fahrzeuge
  • 1,4 Millionsder Reisen seit Juni 2019
  • 4,78/5Bewertung des Reisenden

Zu Ihren Diensten

  • Was ist das?

    Konkret handelt es sich bei der TàD um einen Kleinbus mit etwa zehn Sitzplätzen, der nur fährt, wenn eine Reservierung vorgenommen wird.

  • Wie funktioniert es?

    Um diesen Service für alle zugänglich zu machen, hat Île-de-France Mobilités ein neues, einfaches und umfassendes Tool für die Nutzer entwickelt.