On-Demand-Verkehr

Um der Nachfrage nach Mobilitätslösungen für Einwohner gerecht zu werden, die derzeit weit vom bestehenden Verkehrsangebot in den urbanisierten Gebieten der Region entfernt sind, hat Île-de-France Mobilités mit einem neuen regionalen öffentlichen Dienst Transport On Demand (TàD) eine einfache und praktische Lösung entwickelt.