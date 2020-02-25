Schlüsselfiguren
- 1Carsharing ersetzt 5 bis 8 Autos
- 10 000 kmpro Jahr: die Schwelle für die Umstellung auf Carsharing
- entre 4000 et 6000 €Durchschnittliches jährliches Budget für den Autobesitz
Carsharing
Île-de-France Mobilités verfolgt seit mehreren Jahren eine freiwillige Politik zugunsten einer nachhaltigen Mobilität und des Kampfes gegen den Autosolismus, indem es ein Paket von Mobilitätsdiensten aufbaut, um den Einwohnern der Ile-de-France relevante Antworten auf ihre Reisebedürfnisse zu bieten.