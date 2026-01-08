Carsharing in der Île-de-France
Carsharing: Gebrauchsanweisung!
Kennen Sie Carsharing? Es ist die Bündelung einer Fahrzeugflotte zum Nutzen der Abonnenten: ein praktischer und wirtschaftlicher Service, der die Anzahl der ungenutzten Autos in der Stadt reduziert!
Dieses System ermöglicht es, ein Auto für eine gelegentliche Fahrt zu haben, ohne der Eigentümer zu sein. Der Abonnent kümmert sich nicht um Versicherung, Wartung oder gar Parken. Um ein Auto oder einen Roller zu genießen, muss er nur ein Selbstbedienungsfahrzeug buchen, das auf einem Parkplatz in der Nähe seines Hauses für die Fahrt seiner Wahl und für eine begrenzte Zeit geparkt ist.
In der Île-de-France gibt es 4 Hauptmodelle des Carsharings:
- In einer Schleife : Der Benutzer holt das Fahrzeug ab und gibt es am selben Ort zurück (Communauto, Clem', Citiz...)
- Free-Floating: keine reservierten Plätze oder Stationen, der Benutzer kann das Fahrzeug überall innerhalb eines definierten Bereichs (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy ...) abholen und zurückgeben
- Zwischen Privatpersonen (P2P): Privatpersonen mieten ihr eigenes Fahrzeug über eine Plattform; Der Nutzer holt das Fahrzeug beim Vermieter ab und bringt es zurück
- In einem Unternehmen : gemeinsame Nutzung einer Flotte (Eigentum des Unternehmens oder eines Betreibers) innerhalb eines Unternehmens
Aber warum Carsharing nutzen?
- Sie besitzen kein eigenes Auto und möchten Freunde oder Familie in einer Gegend besuchen, die wenig oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, also entscheiden Sie sich für die Anmietung eines Autos für einen Tag oder einen halben Tag
- Sie sind ein Händler im Herzen der Agglomeration und benötigen einen Roller, um zu Ihren Geschäftsterminen zu gelangen und Staus zu vermeiden: Entscheiden Sie sich für den geteilten Roller
- Sie benötigen ein Fahrzeug, um schwere Lasten zu transportieren, zum Beispiel beim Kauf von Möbeln: Carsharing-Transporter buchen
Ein Auto... ohne die Nachteile
Laut der nationalen Umfrage der ADEME zu Carsharing (2019) werden die Beweggründe für den Beitritt zu einem Carsharing-Dienst durch das Sprichwort "ein Auto ohne seine Nachteile haben" zusammengefasst.
Auf die Frage "Welche Faktoren haben bei Ihrer Entscheidung, einem Carsharing-Dienst beizutreten, eine Rolle gespielt?" antworteten die Einwohner der Ile-de-France:
Die als am ärgerlichsten empfundenen Nachteile können von Situation zu Situation unterschiedlich sein. So wird das Parken von den Bewohnern der Region Paris häufiger erwähnt.
Nützlich, wirtschaftlich und gut für den Planeten
Carsharing verringert die Abhängigkeit vom Auto und fördert die Verlagerung auf andere Mobilitäten (Radfahren, öffentliche Verkehrsmittel usw.). In diesem Sinne reduziert es den Energieverbrauch und die Schadstoffemissionen. Darüber hinaus wird auch städtischer Raum frei, der zuvor für das Parken von Privatfahrzeugen genutzt wurde. Schließlich ist dieser Service eine attraktive Lösung angesichts steigender Ölpreise, Zersiedelung und der Politik der Einschränkung des privaten Autos.
Île-de-France Mobilités: Engagement für Carsharing
Seit April 2019 vergibt Île-de-France Mobilités ein "Île-de-France Carsharing"-Label an Carsharing-Betreiber, die ökologische, zugängliche, technische und Servicequalitätskriterien erfüllen.
Dieser Ansatz wurde mit einem dreifachen Ziel verfolgt:
- den Einwohnern der Ile-de-France einen vertrauensvollen Zugang zu dieser Art von Dienstleistung zu ermöglichen,
- Unterstützung der Entwicklung des Sektors
- den 1300 Gemeinden der Region ein Regulierungsinstrument zur Verfügung zu stellen, um diesen Dienst zu fördern.
Entdecken Sie das Label "Île-de-France Carsharing"
Das Netzwerk der Carsharing-Akteure
Île-de-France Mobilités belebt auch das Netzwerk der Carsharing-Akteure (lokale Behörden, Betreiber, Planungsbüros usw.), indem es regelmäßige Seminare organisiert, um lokale Behörden zu unterstützen, die einen Carsharing-Dienst in ihrem Gebiet anbieten möchten. Ein juristisches Kit ist derzeit in Vorbereitung ticket und wird in Kürze verfügbar sein.