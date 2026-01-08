Carsharing in der Île-de-France

Carsharing: Gebrauchsanweisung!

Kennen Sie Carsharing? Es ist die Bündelung einer Fahrzeugflotte zum Nutzen der Abonnenten: ein praktischer und wirtschaftlicher Service, der die Anzahl der ungenutzten Autos in der Stadt reduziert!

Dieses System ermöglicht es, ein Auto für eine gelegentliche Fahrt zu haben, ohne der Eigentümer zu sein. Der Abonnent kümmert sich nicht um Versicherung, Wartung oder gar Parken. Um ein Auto oder einen Roller zu genießen, muss er nur ein Selbstbedienungsfahrzeug buchen, das auf einem Parkplatz in der Nähe seines Hauses für die Fahrt seiner Wahl und für eine begrenzte Zeit geparkt ist.

In der Île-de-France gibt es 4 Hauptmodelle des Carsharings:

In einer Schleife : Der Benutzer holt das Fahrzeug ab und gibt es am selben Ort zurück (Communauto, Clem', Citiz...)

: Der Benutzer holt das Fahrzeug ab und gibt es am selben Ort zurück (Communauto, Clem', Citiz...) Free-Floating: keine reservierten Plätze oder Stationen, der Benutzer kann das Fahrzeug überall innerhalb eines definierten Bereichs (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy ...) abholen und zurückgeben

keine reservierten Plätze oder Stationen, der Benutzer kann das Fahrzeug überall innerhalb eines definierten Bereichs (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy ...) abholen und zurückgeben Zwischen Privatpersonen (P2P): Privatpersonen mieten ihr eigenes Fahrzeug über eine Plattform; Der Nutzer holt das Fahrzeug beim Vermieter ab und bringt es zurück

(P2P): Privatpersonen mieten ihr eigenes Fahrzeug über eine Plattform; Der Nutzer holt das Fahrzeug beim Vermieter ab und bringt es zurück In einem Unternehmen : gemeinsame Nutzung einer Flotte (Eigentum des Unternehmens oder eines Betreibers) innerhalb eines Unternehmens

Aber warum Carsharing nutzen?

Sie besitzen kein eigenes Auto und möchten Freunde oder Familie in einer Gegend besuchen, die wenig oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, also entscheiden Sie sich für die Anmietung eines Autos für einen Tag oder einen halben Tag Sie sind ein Händler im Herzen der Agglomeration und benötigen einen Roller, um zu Ihren Geschäftsterminen zu gelangen und Staus zu vermeiden: Entscheiden Sie sich für den geteilten Roller Sie benötigen ein Fahrzeug, um schwere Lasten zu transportieren, zum Beispiel beim Kauf von Möbeln: Carsharing-Transporter buchen

Ein Auto... ohne die Nachteile

Laut der nationalen Umfrage der ADEME zu Carsharing (2019) werden die Beweggründe für den Beitritt zu einem Carsharing-Dienst durch das Sprichwort "ein Auto ohne seine Nachteile haben" zusammengefasst.

Auf die Frage "Welche Faktoren haben bei Ihrer Entscheidung, einem Carsharing-Dienst beizutreten, eine Rolle gespielt?" antworteten die Einwohner der Ile-de-France: