Radfahren

Seit mehreren Jahren investieren Île-de-France Mobilités und die Region Île-de-France, um die Nutzung von Fahrrädern zu fördern, indem sie gemeinsam innovative und konkrete Maßnahmen entwickeln, um die Nutzung der "kleinen Königin" zu erleichtern und die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, in den Sattel zu steigen.