Schlüsselfiguren
- 20 000Classic E-Bike Véligo Verleih verfügbar
- 1000Véligo Lastenräder Verleih verfügbar
- PlusieursArten von Fahrrädern, die von der Kaufhilfe profitieren
- 22 000Plätze "Véligo/Parkings Vélos Île-de-France Mobilités" verfügbar
- 140 000Fahrradstellplätze in der Nähe von Bahnhöfen bis 2030
Fahrrad-Parkplätze
Die Fahrradparkplätze von Île-de-France Mobilités sind ein Fahrradparkservice, der Selbstbedienungsunterstände und sichere Sammelschließfächer anbietet.
Zu Ihren Diensten
Véligo Verleih: Fahrradverleih
Der weltweit größte Langzeitverleih von Elektrofahrrädern (E-Bikes).
Damit Reisende ihre Fahrräder in der Nähe von Bahnhöfen abstellen können, finanziert und implementiert Île-de-France Mobilités sichere Fahrradparkplätze in der gesamten Île-de-France.
Hilfe beim Kauf von Fahrrädern
Kaufhilfe für Elektrofahrräder, Lastenräder, Falträder oder angepasste Fahrräder.
Unterstützung beim Fahrradverleih für Unternehmen
Île-de-France Mobilités richtet eine Beihilfe für den Verleih von Fahrrädern für Unternehmen ein.
Alles zum Radfahren in Île-de-France
Fahrräder und Ad-hoc-Dienstleistungen, Ausrüstung, spezielle Parkplätze, Radwege und sogar Ideen für Spaziergänge: Wir geben Ihnen alle Schlüssel, um Ihr Radfahren in der Île-de-France zu erleichtern.