Seit mehreren Jahren investieren Île-de-France Mobilités und die Region Île-de-France, um die Nutzung von Fahrrädern zu fördern, indem sie gemeinsam innovative und konkrete Maßnahmen entwickeln, um die Nutzung der "kleinen Königin" zu erleichtern und die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, in den Sattel zu steigen.

Schlüsselfiguren

  • 20 000Classic E-Bike Véligo Verleih verfügbar
  • 1000Véligo Lastenräder Verleih verfügbar
  • PlusieursArten von Fahrrädern, die von der Kaufhilfe profitieren
  • 22 000Plätze "Véligo/Parkings Vélos Île-de-France Mobilités" verfügbar
  • 140 000Fahrradstellplätze in der Nähe von Bahnhöfen bis 2030

Fahrrad-Parkplätze

Die Fahrradparkplätze von Île-de-France Mobilités sind ein Fahrradparkservice, der Selbstbedienungsunterstände und sichere Sammelschließfächer anbietet.

