Île-de-France Mobilität und Fahrradparkplätze: ein echtes Engagement

Île-de-France Mobilités hat auf seiner Verwaltungsratssitzung im Februar 2020 seinen neuen Masterplan für das Fahrradparken an Bahnhöfen verabschiedet. Es wurde in seiner Sitzung im Dezember 2020 fertiggestellt.

Fahrradparkplätze in der Île-de-France: die Diagnose

Dieser Masterplan erstellt eine Diagnose des Fahrradparkens in der Île-de-France

Île-de-France Mobilités hat zwischen 2011 und 2023 29.500 Fahrradstellplätze finanziert

Eine 2018 durchgeführte Umfrage ergab die Existenz von 20.000 Fahrradstellplätzen (alle Arten zusammen) an RER-Bahnhöfen

(alle Arten zusammen) an RER-Bahnhöfen Die Customer Journeys sind vielfältig und schwer zu lesen (variable Preise, verschiedene Abonnementbedingungen usw.)

Der Kommunikation kann es an Klarheit und Einheit mangeln

Die Geschwindigkeit der Bereitstellung und die Kapazität der Ausrüstung ermöglichen es nicht, die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France vollständig zu erfüllen

Fahrradparkplätze: Ziele

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse hat der Masterplan für Fahrradparkplätze in Bahnhöfen folgende Ziele festgelegt:

1. Ausstattung aller Bahnhöfe der Île-de-France mit geschlossenen und sicheren Fahrradparkplätzen, aber auch mit frei zugänglichen Fahrradparkplätzen

2. Erreichen Sie 140.000 Sitzplätze in Bahnhöfen und Bahnhöfen, einschließlich der Bahnhöfe des Grand Paris Express

3. Führen Sie einen einzigen regionalen Tarif ein:

Kostenlos für Inhaber eines gültigen Abonnements Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R School und Imagine'R Student

für Inhaber eines gültigen Abonnements Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R School und Imagine'R Student Für alle anderen Benutzer gelten folgende Preise: 2 € / Tag, 10 € / Monat oder 30 € / Jahr

4. Einführung eines neuen Namens und eines neuen Designs, das klarer und wirkungsvoller ist: "Parking Vélos Île-de-France Mobilités"

5. Technische und finanzielle Unterstützung aller Projektträger bei ihren Projekten (lokale Behörden: Gemeinden, EPCI oder Departements, RATP oder SNCF)

Finanzierung der Investitionskosten: 70 % der Kosten, wenn die lokalen Behörden Projektträger sind, 100 %, wenn RATP oder SNCF Projekteigentümer sind

100% Betriebskostenfinanzierung, unabhängig vom Kunden

6. Erstmalige Aufnahme quantifizierter Ziele in die Verträge zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF - RATP

Vertrag mit SNCF: Bereitstellung von 12.000 Parkplätzen bis Ende 2025

Vertrag mit RATP: Bereitstellung von 5.000 Parkplätzen bis Ende 2024 und Studie

Die Einrichtung von 5.000 zusätzlichen Parkplätzen

7. Übernehmen Sie einen Teil des Projektmanagements: Im Rahmen des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsnetzen fordert Île-de-France Mobilités die Betreiber auf, Fahrradparkplätze in der Nähe bestimmter Bahnhöfe einzurichten und zu verwalten. Dies wird dazu beitragen, den Einsatz von Geräten zu beschleunigen.

8. Verbesserung der Servicequalität durch die Einführung von Boni (auf die Anwesenheit) und Strafen (auf die Sauberkeit und Verfügbarkeit der Ausrüstung)