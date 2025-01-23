Foto des Fahrradparkplatzes Gare de l'Est
Die "Parkings Vélos Île-de-France Mobilités" (ehemals "Véligo"-System) garantieren den Einwohnern der Ile-de-France hochwertige Fahrradparkplätze, die in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen leicht erkennbar sind.
Was sind die Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités?
Île-de-France Mobilités bietet zwei Arten von Parkplätzen für Ihre Fahrräder an:
Geschlossene und sichere Räume, entweder in separaten Schließfächern oder innerhalb bestehender Gebäude oder Parkplätze. Sie profitieren auch von einem Videoschutz.
- Einige Räume bieten auch E-Bike-Ladesteckdosen, Schließfächer und Aufblaspumpen
- Diese Bereiche sind im Abonnement zugänglich
Freizugängliche Räume in Form von geschützten Bögen.
- Sie sind kostenlos und ohne Abonnement zugänglich
Île-de-France Mobilität und Fahrradparkplätze: ein echtes Engagement
Île-de-France Mobilités hat auf seiner Verwaltungsratssitzung im Februar 2020 seinen neuen Masterplan für das Fahrradparken an Bahnhöfen verabschiedet. Es wurde in seiner Sitzung im Dezember 2020 fertiggestellt.
Fahrradparkplätze in der Île-de-France: die Diagnose
Dieser Masterplan erstellt eine Diagnose des Fahrradparkens in der Île-de-France
- Île-de-France Mobilités hat zwischen 2011 und 2023 29.500 Fahrradstellplätze finanziert
- Eine 2018 durchgeführte Umfrage ergab die Existenz von 20.000 Fahrradstellplätzen (alle Arten zusammen) an RER-Bahnhöfen
- Die Customer Journeys sind vielfältig und schwer zu lesen (variable Preise, verschiedene Abonnementbedingungen usw.)
- Der Kommunikation kann es an Klarheit und Einheit mangeln
- Die Geschwindigkeit der Bereitstellung und die Kapazität der Ausrüstung ermöglichen es nicht, die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France vollständig zu erfüllen
Fahrradparkplätze: Ziele
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse hat der Masterplan für Fahrradparkplätze in Bahnhöfen folgende Ziele festgelegt:
1. Ausstattung aller Bahnhöfe der Île-de-France mit geschlossenen und sicheren Fahrradparkplätzen, aber auch mit frei zugänglichen Fahrradparkplätzen
2. Erreichen Sie 140.000 Sitzplätze in Bahnhöfen und Bahnhöfen, einschließlich der Bahnhöfe des Grand Paris Express
3. Führen Sie einen einzigen regionalen Tarif ein:
- Kostenlos für Inhaber eines gültigen Abonnements Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R School und Imagine'R Student
- Für alle anderen Benutzer gelten folgende Preise: 2 € / Tag, 10 € / Monat oder 30 € / Jahr
4. Einführung eines neuen Namens und eines neuen Designs, das klarer und wirkungsvoller ist: "Parking Vélos Île-de-France Mobilités"
5. Technische und finanzielle Unterstützung aller Projektträger bei ihren Projekten (lokale Behörden: Gemeinden, EPCI oder Departements, RATP oder SNCF)
- Finanzierung der Investitionskosten: 70 % der Kosten, wenn die lokalen Behörden Projektträger sind, 100 %, wenn RATP oder SNCF Projekteigentümer sind
- 100% Betriebskostenfinanzierung, unabhängig vom Kunden
6. Erstmalige Aufnahme quantifizierter Ziele in die Verträge zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF - RATP
- Vertrag mit SNCF: Bereitstellung von 12.000 Parkplätzen bis Ende 2025
- Vertrag mit RATP: Bereitstellung von 5.000 Parkplätzen bis Ende 2024 und Studie
- Die Einrichtung von 5.000 zusätzlichen Parkplätzen
7. Übernehmen Sie einen Teil des Projektmanagements: Im Rahmen des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsnetzen fordert Île-de-France Mobilités die Betreiber auf, Fahrradparkplätze in der Nähe bestimmter Bahnhöfe einzurichten und zu verwalten. Dies wird dazu beitragen, den Einsatz von Geräten zu beschleunigen.
8. Verbesserung der Servicequalität durch die Einführung von Boni (auf die Anwesenheit) und Strafen (auf die Sauberkeit und Verfügbarkeit der Ausrüstung)
Dieser Masterplan stellt die neuen Orientierungen vor, die vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités im Februar 2020 verabschiedet wurden: Ziel für die Anzahl der Plätze, Bewertung der Parkplätze in Bahnhöfen, Governance und Finanzierung.
Um Bauherren bei der Bereitstellung von Fahrradparkplätzen in Bahnhöfen und Bahnhöfen zu unterstützen, fasst dieses technische Referenzbuch alle technischen Anforderungen von Parkings Vélo Île-de-France Mobilités zusammen und erklärt das Verfahren zur Einreichung eines Zuschussantrags bei Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités stellt Ihnen Kommunikations- und Präsentationsunterlagen für den Parking Vélos-Service zur Verfügung