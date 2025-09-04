Entdecken Sie die Selbstbedienungsfahrräder

Sie reisen gerne mit dem Fahrrad, haben aber keines? Selbstbedienungsfahrräder (VLS) stehen Ihnen zur Verfügung!

Kann ich ein Selbstbedienungsfahrrad ausleihen?

Selbstbedienungsfahrräder sind für jeden zugänglich, der sich mit dem Fahrrad fortbewegen möchte, egal ob Sie Pariser, Ile-de-France oder einfach nur auf der Durchreise sind. Es gibt jedoch Altersvoraussetzungen. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an die verschiedenen Bike-Sharing-Manager.

WO finde ich ein Selbstbedienungsfahrrad?

Fast 1.800 Selbstbedienungs-Fahrradstationen gibt es in Paris und in einigen Gemeinden der inneren Vororte mit dem Vélib'-Service.

Sie finden auch 41 in Cergy-Pontoise (VélO2) und 10 in Créteil (Cristolib').

Woher weiß ich, ob ein Fahrrad in der Nähe verfügbar ist?

Wenn Sie auf unserer Website nach "In der Nähe" suchen, zeigen wir Ihnen die Bike-Sharing-Kioske in der Nähe sowie die Verfügbarkeit von Fahrrädern in Echtzeit und die Anzahl der freien Plätze, um das von Ihnen geliehene Fahrrad abzugeben.

Um herauszufinden, ob ein Fahrrad in der Nähe zur Selbstbedienung verfügbar ist, finden Sie die verschiedenen Vélib'- Stationen, VélO2-Stationen und Cristolib'-Stationen auf den verschiedenen Websites.

Schließlich sind die Anwendungen Vélib', VélO2 und Cristolib' im App Store (iPhone) und Play Store (Android) erhältlich, damit Sie den Dienst täglich nutzen können!

Bike-Sharing, Gebrauchsanweisung

Fahrrad ausleihen

Gehen Sie zum Terminal der Station Ihrer Wahl.

Wenn Sie ein Jahresabonnement haben, können Sie mit Ihrer Navigo-Karte oder Abonnentenkarte ein Fahrrad ausleihen.

Wenn Sie ein gelegentlicher Benutzer sind, müssen Sie nur Ihre Kreditkarte haben oder Ihre Transport ticket online kaufen, um Zeit am Kiosk zu sparen, wo Sie sich nur mit einem Code identifizieren müssen, der beim Online-Kauf angegeben wurde, um das Fahrrad abzuholen.

Ein Fahrrad abgeben

Gehen Sie zum Terminal der Station Ihrer Wahl.

Stellen Sie Ihr Fahrrad an einem leeren Aufhängepunkt ab. Warten Sie, bis das Signal (Licht und / oder Ton) ausgelöst wird, bevor Sie losfahren, dies bedeutet, dass das Fahrrad gut wiederhergestellt ist, wenn das Signal zu lange anhält, ist Ihr Fahrrad schlecht verriegelt.

Vergessen Sie nicht, dass Sie für das letzte Fahrrad in Ihrem Besitz verantwortlich sind. Stellen Sie also sicher, dass Sie es abschließen, bevor Sie die Parkstation verlassen.

Wenn Sie ein Problem beim Ausleihen oder Abstellen eines Fahrrads haben, wenden Sie sich direkt an die entsprechenden Dienste.

Um sich über alle Möglichkeiten zu informieren, die Ihnen an den Terminals zur Verfügung stehen, zögern Sie nicht, direkt die Websites der betreffenden Selbstbedienungsfahrraddienste zu konsultieren.

Wie viel kostet die Nutzung von Selbstbedienungsfahrrädern?

Ihnen stehen mehrere Abonnementformeln zur Verfügung: Tageskarte, Wochenkarte, Jahresabonnement...

Für welche Formel Sie sich auch entscheiden, die ersten 30 Minuten sind jedes Mal kostenlos, wenn Sie ein Fahrrad ausleihen. Nach den ersten 30 Minuten müssen Sie einen zusätzlichen Betrag bezahlen. Für bestimmte Arten von Publikum werden Rabatte angeboten.

Um mehr über die verschiedenen angebotenen Abonnements und Tarife zu erfahren, besuchen Sie die entsprechenden Websites. Sie können die verschiedenen Abonnements Vélib', Cristolib' und VélO2 auf Ihrer Navigo-Karte kombinieren.