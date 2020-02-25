Straßenbahn

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwunden, feiert die Straßenbahn in der Île-de-France ein Comeback mit einer beispiellosen Entwicklung!

Schlüsselfiguren

  • 11Straßenbahnlinien in Île-de-France
  • 235Stationen
  • 126km Gleise
  • 4Neue Linien im Bau
  • 4Erweiterungen im Bau

Zu Ihren Diensten

  • Präsentation

    Ein effizientes und modernes Transportmittel mit mehr als 1 Million täglichen Fahrgästen.

  • Verbesserungsprojekte

    Erweiterungen, neue Linien, Modernisierung... Entdecken Sie die wichtigsten Projekte der Straßenbahn Ile-de-France.

  • Die Straßenbahn T13 fährt in die Station Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly ein

    Die Straßenbahn T13

    Die T13 verbindet die Städte Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École in den Yvelines (78). Seine 12 Stationen werden 7 Städte bedienen: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles und Saint-Cyr-l'École.

  • Die Straßenbahn T9