Schlüsselfiguren
- 11Straßenbahnlinien in Île-de-France
- 235Stationen
- 126km Gleise
- 4Neue Linien im Bau
- 4Erweiterungen im Bau
Zu Ihren Diensten
Präsentation
Ein effizientes und modernes Transportmittel mit mehr als 1 Million täglichen Fahrgästen.
Verbesserungsprojekte
Erweiterungen, neue Linien, Modernisierung... Entdecken Sie die wichtigsten Projekte der Straßenbahn Ile-de-France.
Die Straßenbahn T13
Die T13 verbindet die Städte Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École in den Yvelines (78). Seine 12 Stationen werden 7 Städte bedienen: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles und Saint-Cyr-l'École.