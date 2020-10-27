Die Straßenbahn, ein effizientes und modernes Verkehrsmittel
Die Straßenbahn feiert ein Comeback! Seit der Eröffnung der ersten Linie in Seine-Saint-Denis im Jahr 1993 hat das Straßenbahnnetz der Ile-de-France in den letzten Jahren eine beispiellose Entwicklung erfahren und umfasst heute 9 Linien, 210 Stationen und 126,8 km Gleise. Jeden Tag nutzen mehr als 1 Million Fahrgäste dieses zuverlässige, schnelle und ökologische Verkehrsmittel!
Die Stärke der Straßenbahn beruht auf einer gelungenen Kombination verschiedener Schlüsselelemente: reservierte Fahrspur, leicht identifizierbare und identifizierbare Station, Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln, hohe Frequenzen und Amplituden, geräumige, helle und komfortable Züge, Echtzeitinformationen.
Je nach Modell bieten die Fahrzeuge Platz für 150 bis mehr als 400 Personen. Sie verkehren 7 Tage die Woche von 5 bis 1 Uhr (freitags und samstags abends und an Feiertagen ca. 2 Uhr morgens). Die Frequenzen werden mit einem Durchgang von mindestens alle 6 Minuten während der Hauptverkehrszeiten, alle 10 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten und alle 20 Minuten am Abend aufrechterhalten.
Die Karte des U-Bahn-Netzes und die Karte jeder Linie finden Sie hier: