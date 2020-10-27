Die Straßenbahn, ein effizientes und modernes Verkehrsmittel

Die Straßenbahn feiert ein Comeback! Seit der Eröffnung der ersten Linie in Seine-Saint-Denis im Jahr 1993 hat das Straßenbahnnetz der Ile-de-France in den letzten Jahren eine beispiellose Entwicklung erfahren und umfasst heute 9 Linien, 210 Stationen und 126,8 km Gleise. Jeden Tag nutzen mehr als 1 Million Fahrgäste dieses zuverlässige, schnelle und ökologische Verkehrsmittel!

Die Stärke der Straßenbahn beruht auf einer gelungenen Kombination verschiedener Schlüsselelemente: reservierte Fahrspur, leicht identifizierbare und identifizierbare Station, Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln, hohe Frequenzen und Amplituden, geräumige, helle und komfortable Züge, Echtzeitinformationen.