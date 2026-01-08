Verbesserungsprojekte

Veröffentlicht am

Erweiterungen, neue Linien, Modernisierung... Entdecken Sie die wichtigsten Projekte der Straßenbahn Ile-de-France.

Straßenbahn T1 Erweiterungen

Die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Westen wird die Städte Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes und Colombes bedienen.

Erfahren Sie mehr über die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Westen
Verlegung der Schienen auf der Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Westen

Die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Osten wird die Städte Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und Fontenay-sous-Bois bedienen.

Erfahren Sie mehr über die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Osten

Verlängerung der Straßenbahn T3b

Die Verlängerung von Porte de la Chapelle (Paris 18.) nach Porte d'Asnières (Paris 17.) ist im Bau.

Erfahren Sie mehr über die T3b-Straßenbahnverlängerung

Verlängerung der Straßenbahn T7

Die Verlängerung der Straßenbahn T7 nach Juvisy-sur-Orge (91) verbindet das Arbeitsamt Orly-Rungis mit dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge.

Erfahren Sie mehr über die Verlängerung der Straßenbahn T7

Neue Straßenbahnlinie T9

Die Straßenbahn T9 wird die Porte de Choisy (Paris 13.) mit dem Stadtzentrum von Orly (94.) verbinden und gleichzeitig das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris stärken.

Erfahren Sie mehr über die zukünftige Straßenbahn T9
Die Züge und die Werkstatt-Garage der zukünftigen Straßenbahn T9

Neue Straßenbahnlinie T10

Die Straßenbahn T10 verbindet La Croix de Berny (Antony) mit dem Place du Garde (Clamart) und bedient auch die Städte Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson.

Erfahren Sie mehr über die zukünftige Straßenbahn T10

Neue Straßenbahnlinie T12

Die Straßenbahn T12 wird 12 Städte in Essonne zwischen Massy und Evry-Courcouronnes bedienen.

Erfahren Sie mehr über die zukünftige Straßenbahn T12

Neue Straßenbahnlinie T13

Die Straßenbahnlinie T13 verbindet Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École und bedient die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles.

Arbeiten an der zukünftigen Straßenbahn T13 an der Station Mareil-Marly

Nach der Inbetriebnahme der Straßenbahn T13 wird auch eine Verlängerung nach Norden von Saint-Germain Grande Ceinture nach Achères-Ville RER über den RER-Bahnhof Poissy gebaut.

Erfahren Sie mehr über die zukünftige Verlängerung der Straßenbahn T13