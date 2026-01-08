Neue Straßenbahnlinie T9

Die Straßenbahn T9 wird die Porte de Choisy (Paris 13.) mit dem Stadtzentrum von Orly (94.) verbinden und gleichzeitig das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris stärken.