Straßenbahn T1 Erweiterungen
Die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Westen wird die Städte Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes und Colombes bedienen.
Die Verlängerung der Straßenbahn T1 nach Osten wird die Städte Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und Fontenay-sous-Bois bedienen.
Verlängerung der Straßenbahn T3b
Die Verlängerung von Porte de la Chapelle (Paris 18.) nach Porte d'Asnières (Paris 17.) ist im Bau.
Verlängerung der Straßenbahn T7
Die Verlängerung der Straßenbahn T7 nach Juvisy-sur-Orge (91) verbindet das Arbeitsamt Orly-Rungis mit dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge.
Neue Straßenbahnlinie T9
Die Straßenbahn T9 wird die Porte de Choisy (Paris 13.) mit dem Stadtzentrum von Orly (94.) verbinden und gleichzeitig das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris stärken.
Neue Straßenbahnlinie T10
Die Straßenbahn T10 verbindet La Croix de Berny (Antony) mit dem Place du Garde (Clamart) und bedient auch die Städte Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson.
Neue Straßenbahnlinie T12
Die Straßenbahn T12 wird 12 Städte in Essonne zwischen Massy und Evry-Courcouronnes bedienen.
Neue Straßenbahnlinie T13
Die Straßenbahnlinie T13 verbindet Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École und bedient die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles.
Nach der Inbetriebnahme der Straßenbahn T13 wird auch eine Verlängerung nach Norden von Saint-Germain Grande Ceinture nach Achères-Ville RER über den RER-Bahnhof Poissy gebaut.