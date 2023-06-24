Straßenbahn

Neue LinieAntony - Clamart

Ein maßgeschneidertes Projekt in einem dynamischen Gebiet. Erleichterung der täglichen Mobilität von rund 175.000 Einwohnern und 65.000 Mitarbeitern der vier betreuten Gemeinden.

Eine Aufwertung des Wohnumfeldes. Mit der Ankunft der Straßenbahn T10 erhält das städtische Umfeld des Sektors neue Impulse: Renovierung von Straßen, verbreiterte und bepflanzte Bürgersteige, Schaffung von Radwegen... Die Straßenbahn T10 gibt dem Gebiet einen neuen Impuls, bietet seinen Bewohnern und Mitarbeitern ein erneuertes und friedliches Lebensumfeld. Zugänglich: Integrierter Niederflurboden und zugängliche Docks. Komfortabel: Geräumige, helle und belüftete Züge. Schnell und für den täglichen Verkehr geeignet: 20 Minuten Fahrt zwischen den Bahnhöfen La Croix de Berny und Jardin Parisien, von 5:30 bis 00:30 Uhr, 7 Tage die Woche.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

13 Stationen

auf ca. 6,8 km Strecke

Alle 6

Minuten während der Hauptverkehrszeit

Ein Service, der 7 Tage die Woche angeboten wird

von 5h30 bis 00h30

25.000 Reisende

pro Tag

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2016
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  2. 2017-Mitte 2020
    Vorarbeiten und Verlegung von Netzen
  3. 2019-2022
    Straßenbahnarbeiten
  4. Herbst 2022 bis Mitte 2023
    Testbeginn und Leerlauf
  5. 24. Juni 2023
    Inbetriebnahme bis "Jardin Parisien"