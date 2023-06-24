Neue LinieAntony - Clamart

Ein maßgeschneidertes Projekt in einem dynamischen Gebiet. Erleichterung der täglichen Mobilität von rund 175.000 Einwohnern und 65.000 Mitarbeitern der vier betreuten Gemeinden.

Eine Aufwertung des Wohnumfeldes. Mit der Ankunft der Straßenbahn T10 erhält das städtische Umfeld des Sektors neue Impulse: Renovierung von Straßen, verbreiterte und bepflanzte Bürgersteige, Schaffung von Radwegen... Die Straßenbahn T10 gibt dem Gebiet einen neuen Impuls, bietet seinen Bewohnern und Mitarbeitern ein erneuertes und friedliches Lebensumfeld. Zugänglich: Integrierter Niederflurboden und zugängliche Docks. Komfortabel: Geräumige, helle und belüftete Züge. Schnell und für den täglichen Verkehr geeignet: 20 Minuten Fahrt zwischen den Bahnhöfen La Croix de Berny und Jardin Parisien, von 5:30 bis 00:30 Uhr, 7 Tage die Woche.