Finanzierung und Akteure

Finanzierung

Die Modernisierung des Alltagsverkehrs hat für den Staat hohe Priorität.

Durch das Engagement für öffentliche Verkehrsprojekte (Modernisierung der RER, Verlängerung der U-Bahn-Linien, Schaffung oder Erweiterung von Straßenbahnen und Buslinien an speziellen Standorten) verfolgt der Staat seine Ziele: das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, es in die Dynamik der Gebiete einzubinden und den täglichen Bedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France besser gerecht zu werden.

Die Schaffung der Straßenbahn T10, die der Staat zu 21 % mitfinanziert, reagiert auf die starke Nachfrage nach Ringstraßen und trägt somit zu diesem Ansatz bei.

Als Herausforderung für wirtschaftliche Dynamik und Lebensqualität hat die Region Île-de-France den täglichen Verkehr zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Um die Verkehrswende im Dienste der Einwohner der Ile-de-France Wirklichkeit werden zu lassen, kofinanziert die Region ehrgeizige Projekte zur Schaffung eines vernetzten und effizienten Netzes. Ihr Ziel: die von den Nutzern erwarteten und für die Entwicklung der Île-de-France wesentlichen Projekte durchzuführen. So kofinanziert sie die Studien und die Umsetzung des Straßenbahnprojekts T10 im Rahmen des Planvertrags zwischen Staat und Region 2015-2020.

Durch die Erleichterung des Reisens innerhalb seines Territoriums und die Entwicklung von Infrastrukturen, die zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verbesserung des Lebens der Einwohner beitragen, setzt das Departement Hauts-de-Seine sein Engagement für die Mobilität fort. Sie beteiligt sich mit 30 % an der Finanzierung und ist Projektmanagement für die Stadtentwicklung der Straßenbahn T10. Im Jahr 2017 investierte das Ministerium 153 Millionen Euro in die Mobilität.

Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Es bringt alle Akteure zusammen, entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Im Rahmen des Straßenbahnprojekts T10 Antony – Clamart führte Île-de-France Mobilités die Vorberatung durch und ist der Auftraggeber des Verkehrssystems. Sie finanziert das gesamte rollende Material sowie die Betriebskosten.