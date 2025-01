Un projet sur-mesure dans un territoire dynamique. Pour faciliter la mobilité quotidienne des quelques 175 000 habitants et 65 000 salariés des quatre communes desservies.

Une mise en valeur du cadre de vie. Avec l’arrivée du tram T10, l’environnement urbain du secteur profite d’un nouvel élan : rénovation des voiries, trottoirs élargis et plantés, création d’itinéraires cyclables… Le tram T10 donne une impulsion nouvelle au territoire, offre à ses habitants et salariés un cadre de vie renouvelé et apaisé. Accessible : Plancher bas intégral et quais accessibles. Confortable : Rames spacieuses, lumineuses et ventilées. Rapide et adapté aux déplacements quotidiens : 20 minutes de trajet entre les stations La Croix de Berny et Jardin Parisien, de 5h30 à 00h30, 7 jours sur 7.