Financement et acteurs

Financement

La modernisation des transports du quotidien est une priorité forte de l’État.

En s’engageant sur les projets de transports collectifs (modernisation des RER, prolongements de lignes de métro, création ou extension de tramways et de lignes de bus en sites propres), l’État poursuit ses objectifs : rendre plus performant le réseau de transport, l’inscrire dans la dynamique des territoires et mieux répondre aux besoins quotidiens des Franciliens.

La création du tram T10, que l’État cofinance à hauteur de 21 %, répond à une forte demande de déplacements en rocade et participe ainsi à cette démarche.

Enjeu de dynamisme économique et de qualité de vie, la Région Île-de-France a fait des transports du quotidien une de ses priorités. Afin de concrétiser la révolution des transports engagée au service des Franciliens, la Région co-finance les projets ambitieux permettant de créer un réseau interconnecté et efficace. Son objectif : réaliser les projets attendus des usagers et indispensables au développement de l’Île-de-France. Ainsi, elle co-finance les études et la réalisation du projet de tramway tram T10 dans le cadre du Contrat de Plan État – Région 2015-2020.

En facilitant les déplacements sur son territoire et en développant les infrastructures qui contribuent au développement économique et l’amélioration de la vie des habitants, le Département des Hauts-de- Seine poursuit son engagement en faveur de la mobilité. Il participe au financement à hauteur de 30 % et assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements urbains du tram T10. En 2017, le Département investit 153 M€ dans les mobilités.

Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Il fédère tous les acteurs, décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Dans le cadre du projet de tram T10 Antony – Clamart, Île-de-France Mobilités a conduit la concertation préalable et est maître d’ouvrage du système de transport. Il finance la totalité du matériel roulant ainsi que le coût d’exploitation.