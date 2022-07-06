Straßenbahn

Neue LinieSaint-Cyr > Saint-Germain

Der Straßenbahnzug T13 verbindet Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École und bedient auch die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles.

Das Projekt dreht sich um eine bestehende Linie: die Grande Ceinture Ouest (GCO). Sie verkehrt sowohl auf dem nationalen Schienennetz als auch in der Stadt.

© Île-de-France Mobilités - C. Badet

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Yvelines
RATP
SNCF
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

21 000Reisende

täglich erwartet

7Gemeinden

Bedient

12Stationen

davon 7 Stationen erstellt

Ca. 30 Minuten

von Saint-Cyr nach Saint-Germain-en-Laye

18,8km

Linie

1 häufiger Durchgangalle 10 Minuten

zu Stoßzeiten

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2008
    Beratung
  2. 2009-2012
    Vorstudien
  3. 2012
    Schematische Darstellung
  4. 2013
    Öffentliche Untersuchung
  5. 2014
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  6. 2015
    Vorentwurf
  7. 2016
    Projektstudien
  8. 2017-2018
    Vorarbeiten
  9. 2018-2021
    Infrastrukturarbeiten
  10. Ende 2021 bis Frühjahr 2022
    Testen und Leerlauf
  11. 6. Juli 2022
    Inbetriebnahme