Neue LinieSaint-Cyr > Saint-Germain

Der Straßenbahnzug T13 verbindet Saint-Germain-en-Laye mit Saint-Cyr-l'École und bedient auch die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles.

Das Projekt dreht sich um eine bestehende Linie: die Grande Ceinture Ouest (GCO). Sie verkehrt sowohl auf dem nationalen Schienennetz als auch in der Stadt.