Finanzierung und Akteure
Besetzung
Die gemeinsamen Projektträger sind:
- Île-de-France Mobilités (Stadtperimeter und Projektkoordinator)
- SNCF Réseau (Bahnperimeter)
- SNCF Mobilités (Umwandlung der GCO-Bahnhöfe in Straßenbahnhaltestellen und Bau der Garagenwerkstatt)
- RATP (Umsteigekorridor in Saint-Germain-en-Laye)
Île-de-France Mobilités, Träger nachhaltiger Mobilität in der Île-de-France:
- stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
- leitet die Koordinierung von Studien über Eisenbahnverbindungen,
- untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
- finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur
306,7 Millionen Euro (Wert 2011), finanziert vom Staat (16,8%), der Region Île-de-France (53,2%) und dem Departement Yvelines (30%).
Rollmaterial
68,44 Millionen Euro (Wert 2018), finanziert von Île-de-France Mobilités zu 100%.
Ausbeutung
100% finanziert von Île-de-France Mobilités