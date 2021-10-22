Straßenbahn

Neue LinieSaint-Cyr > Saint-Germain

Finanzierung und Akteure

Besetzung

Die gemeinsamen Projektträger sind:

  • Île-de-France Mobilités (Stadtperimeter und Projektkoordinator)
  • SNCF Réseau (Bahnperimeter)
  • SNCF Mobilités (Umwandlung der GCO-Bahnhöfe in Straßenbahnhaltestellen und Bau der Garagenwerkstatt)
  • RATP (Umsteigekorridor in Saint-Germain-en-Laye)

Île-de-France Mobilités, Träger nachhaltiger Mobilität in der Île-de-France:

  • stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
  • leitet die Koordinierung von Studien über Eisenbahnverbindungen,
  • untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
  • finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur

306,7 Millionen Euro (Wert 2011), finanziert vom Staat (16,8%), der Region Île-de-France (53,2%) und dem Departement Yvelines (30%).

Rollmaterial

68,44 Millionen Euro (Wert 2018), finanziert von Île-de-France Mobilités zu 100%.

Île-de-France Mobilités
Ausbeutung

100% finanziert von Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités