Bus

Jeden Tag werden 5 Millionen Fahrten von Einwohnern der Ile-de-France an Bord eines der 10.500 Busse unternommen, die im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités verkehren.

Zu Ihren Diensten

  • Reguläre Linien

    Ihre Buslinien in Paris, in den inneren Vororten und in den äußeren Vororten.

  • Express-Linien

    Die Champions der Langstrecken!

  • Noctilien

    Von 0:30 bis 5:30 Uhr übernimmt das Noctilien-Netzwerk.