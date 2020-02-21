Zu Ihren Diensten
Reguläre Linien
Ihre Buslinien in Paris, in den inneren Vororten und in den äußeren Vororten.
Express-Linien
Die Champions der Langstrecken!
Noctilien
Von 0:30 bis 5:30 Uhr übernimmt das Noctilien-Netzwerk.
Bus
Jeden Tag werden 5 Millionen Fahrten von Einwohnern der Ile-de-France an Bord eines der 10.500 Busse unternommen, die im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités verkehren.
