Vorstellung des Netzwerks

Noctilien bietet somit ein echtes Netz von Nachtbussen in der Île-de-France. Insgesamt gibt es 48 Buslinien, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, nachts effizient zu reisen, und dies in der gesamten Region Île-de-France. Es besteht aus 4 Arten von Linien: Kreislinie, Radiallinie, Kreuzungslinie und Ringstraßenlinie:

2 Linien in Paris intra muros, eine in jede Richtung (N01, N02), die 4 große Bushaltestellen (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare und Gare Montparnasse) sowie viele Orte für Nachtleben (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle usw.) verbinden. Die Linien N01 und N02 können bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen. Auf den anderen Linien ist eine schrittweise Barrierefreiheit geplant.

Von den 5 großen Umsteigebahnhöfen in Paris (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), in die inneren und äußeren Vororte; 8 Linien von Vorort zu Vorort. Diese Linien bieten in erster Linie Express- und Halbdirektverbindungen von Paris in die Vororte und Vororte;

Diese Linien bieten in erster Linie Express- und Halbdirektverbindungen von Paris in die Vororte und Vororte; 1 Linie (N71) in den Vororten, die einen Teil der TVM-Strecke zwischen Saint-Maur Créteil und Bourg la Reine über Rungis Marché International übernimmt. Die Linie kann bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen.

Beachten Sie, dass neben dem Noctilien-Angebot auch andere Buslinien die ganze Nacht fahren können: zum Beispiel die Linie 191-100 zwischen Yerres und Rungis oder die Filéo-Linien (auf Reservierung).