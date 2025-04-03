Noctilien

Veröffentlicht am

Das Busnetz von Noctilien verkehrt von 00:30 bis 05:30 Uhr. Es ist um 5 große Umsteigestationen in Paris herum organisiert (4 Bahnhöfe und Place du Châtelet), die durch 2 Ringstraßen miteinander verbunden sind und von denen Linien in die Vororte abfahren.

Vorstellung des Netzwerks

Noctilien bietet somit ein echtes Netz von Nachtbussen in der Île-de-France. Insgesamt gibt es 48 Buslinien, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, nachts effizient zu reisen, und dies in der gesamten Region Île-de-France. Es besteht aus 4 Arten von Linien: Kreislinie, Radiallinie, Kreuzungslinie und Ringstraßenlinie:

  • 2 Linien in Paris intra muros, eine in jede Richtung (N01, N02), die 4 große Bushaltestellen (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare und Gare Montparnasse) sowie viele Orte für Nachtleben (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle usw.) verbinden. Die Linien N01 und N02 können bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen. Auf den anderen Linien ist eine schrittweise Barrierefreiheit geplant.
  • 37 Linien ab Paris. Von den 5 großen Umsteigebahnhöfen in Paris (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), in die inneren und äußeren Vororte;
  • 8 Linien von Vorort zu Vorort. Diese Linien bieten in erster Linie Express- und Halbdirektverbindungen von Paris in die Vororte und Vororte;
  • 1 Linie (N71) in den Vororten, die einen Teil der TVM-Strecke zwischen Saint-Maur Créteil und Bourg la Reine über Rungis Marché International übernimmt. Die Linie kann bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen.

Beachten Sie, dass neben dem Noctilien-Angebot auch andere Buslinien die ganze Nacht fahren können: zum Beispiel die Linie 191-100 zwischen Yerres und Rungis oder die Filéo-Linien (auf Reservierung).

Bus Noctilien N01 nach Montparnasse / Foto: Maxime Jourdain

Tickets und Preise

Noctilien ist mit den Paketen Navigo Week, Navigo Month, Navigo Day oder Navigo Annual, imagine R, Paris Visite... Es ist auch mit t+ Tickets oder Bordeintrittskarten zugänglich. Die Anzahl der benötigten Tickets wird nach folgenden Regeln berechnet:

Fahrpläne und Karten ansehen