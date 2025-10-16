Ein Netzwerk, das immer reicher wird
Zusätzliche Mittel werden für die Entwicklung dieses Netzes bereitgestellt, das für die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France und insbesondere der Einwohner der Departements der äußeren Vororte unerlässlich ist. Zwischen 2017 und 2019 verbesserte Île-de-France Mobilités 900 Linien, was auch zum Kauf von 500 neuen Fahrzeugen führte und mehr als 2.000 Arbeitsplätze schuf.
Die Verbesserungen zielen hauptsächlich darauf ab, den Betrieb der Linien an den Lebensrhythmus der Einwohner der Ile-de-France anzupassen: Erhöhung der Frequenzen tagsüber oder zu Stoßzeiten und Verbesserung der Fahrpläne, mit Bussen früher und/oder später. Manchmal sind es die Routen der Linien, die an die Veränderungen der Gebiete angepasst werden müssen, wie z. B. neue Einrichtungen oder zu bedienende Viertel, die Umwandlung einer Straße in eine Fußgängerachse, die Schaffung von Radwegen usw.
Ein neu gestaltetes Netzwerk zum ersten Mal seit 70 Jahren
So wurden beispielsweise die Strecken der Linien in Paris, die sich seit 70 Jahren kaum bewegt hatten, im April 2019 weitgehend neu gestaltet, insbesondere um viele Stadtteile besser bedienen zu können , deren Bevölkerung seit den 1950er Jahren stark zugenommen hat.
Saubere, komfortable und sichere Busse für alle Linien
Saubere Busziele!
Alle seit 2016 bestellten Busse fahren entweder mit Strom oder Biomethan. Unser Ziel ist das ehrgeizigste in Europa in Bezug auf die Energiewende: eine 100% saubere Busflotte im Jahr 2025 für die dichtesten Gebiete der Region und 2030 für die gesamte Region! Mehr als 350 saubere Busse sind bereits im Umlauf und im Jahr 2020 werden etwa 600 saubere Busse und Reisebusse auf das Netz kommen, um Dieselbusse zu ersetzen.
Um diese neuen Fahrzeuge unterzubringen, müssen Buszentren vorhanden sein, die an neue Technologien angepasst sind, um sie mit Strom oder Biomethan aufladen zu können. Darüber hinaus testet Île-de-France Mobilités auf einer regulären Linie im Sektor Versailles mehrere wasserstoffbetriebene Fahrzeuge.
Und der Komfort der Reisenden?
Seit 2019 werden alle von Île-de-France Mobilités gekauften Busse nach und nach mit einer sanften Klimaanlage ausgestattet, um den Komfort der Benutzer zu verbessern, und mit einem neuen Innendesign , einschließlich eines neuen Sitzfarbsystems, um die für vorrangige Fahrgäste reservierten Sitzplätze (blinde Menschen, schwangere Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Stehschwierigkeiten, wie z. B. eine Person mit Krücken...).
Busse auch sicherer
Neben dem Videoschutz und der Funkortung , mit denen fast 100 % der Busse in der Region ausgestattet sind, ist die menschliche Präsenz unerlässlich, um die Fahrgäste zu beruhigen.
Zusätzlich zu den Agenten von SUGE (General Surveillance) und GPSR (Network Protection and Security Group), die auf den von SNCF und RATP betriebenen Netzen eingesetzt werden, finanziert Île-de-France Mobilités mehr als 520 Vermittler im gesamten Netz, um die Fahrgäste täglich zu unterstützen.
Seit 2017 sind auch 200 private Sicherheitskräfte im Einsatz, die von Île-de-France Mobilités finanziert und von Verkehrsunternehmen beschäftigt werden. Sie garantieren somit durch ihre tägliche und abschreckende Anwesenheit die Sicherheit von Reisenden, Mitarbeitern, Eigentum und reduzieren das Gefühl der Unsicherheit.
Schließlich wurde 2019 eine beispiellose Partnerschaft mit der nationalen Gendarmerie geschlossen, die es ihr dank der Finanzierung von Île-de-France Mobilités ermöglicht, 1000 Patrouillen pro Jahr als Gendarmeriereservist durchzuführen.
Der Abstieg auf Abruf
Um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und insbesondere der Frauen, die Busse benutzen und spät in der Nacht zurückkehren, zu verbessern, hat Île-de-France Mobilités den On-Demand-Abfahrtsservice eingerichtet, der jedem, der dies wünscht, die Möglichkeit bietet, zwischen zwei Bushaltestellen auszusteigen, um ihn näher an sein Endziel zu bringen. Dieser Dienst, der besonders relevant ist, wenn die Haltestellen weit entfernt sind, wird abends oder nachts ab 22 Uhr eingerichtet. 70 Linien waren im Januar 2019 von diesem Gerät betroffen, und neue Linien bieten es nach und nach an.
Zunehmend zugängliche Linien
Fast alle Busse verfügen heute über die notwendige Ausstattung, um Rollstuhlfahrer unterzubringen. Damit eine Buslinie für Personen, die sich mit einem Rollstuhl fortbewegen müssen, als barrierefrei gilt, müssen mindestens 70 % der Haltestellen ihnen das Ein- und Aussteigen ermöglichen - Île-de-France Mobilités finanziert bis zu einem gesetzlichen Höchstbetrag von 70 % der Kosten für die Arbeiten, die von Straßenbetreibern (Gemeinden, Interkommunalitäten, Departements usw.) durchgeführt werden, um Bushaltestellen barrierefrei zu machen, Denn es geht nicht nur darum, Busse mit Rampen auszustatten!
Während dasBusnetz in Paris seit mehr als 10 Jahren vollständig zugänglich ist, gilt dies auch für mehr als 500 Buslinien in der gesamten Region (September 2019), eine Zahl, die ständig wächst (212 im Jahr 2014).
Praktische Informationen
Preis
Der Preis für eine Busfahrt beträgt ein t+ Ticket pro Fahrt und zwei t+ Tickets für Ziele jenseits von zwei Zonen. Für Inhaber eines Navigo-Passes sind Busfahrten inbegriffen. Für Reisende, die Navigo Liberté+ nutzen, ist das Ticket ab der ersten Fahrt zum Booklet-Tarif.
Gut zu wissen: Sie können Ihr Busticket per SMS kaufen, Sie müssen Ihre Tickets nicht am Fahrkartenschalter oder an einem Terminal kaufen!
Zeitpläne
Die Fahrpläne und Karten der 1.500 Buslinien können direkt im Routenplaner eingesehen werden.