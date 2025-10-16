Busse auch sicherer

Neben dem Videoschutz und der Funkortung , mit denen fast 100 % der Busse in der Region ausgestattet sind, ist die menschliche Präsenz unerlässlich, um die Fahrgäste zu beruhigen.

Zusätzlich zu den Agenten von SUGE (General Surveillance) und GPSR (Network Protection and Security Group), die auf den von SNCF und RATP betriebenen Netzen eingesetzt werden, finanziert Île-de-France Mobilités mehr als 520 Vermittler im gesamten Netz, um die Fahrgäste täglich zu unterstützen.

Seit 2017 sind auch 200 private Sicherheitskräfte im Einsatz, die von Île-de-France Mobilités finanziert und von Verkehrsunternehmen beschäftigt werden. Sie garantieren somit durch ihre tägliche und abschreckende Anwesenheit die Sicherheit von Reisenden, Mitarbeitern, Eigentum und reduzieren das Gefühl der Unsicherheit.

Schließlich wurde 2019 eine beispiellose Partnerschaft mit der nationalen Gendarmerie geschlossen, die es ihr dank der Finanzierung von Île-de-France Mobilités ermöglicht, 1000 Patrouillen pro Jahr als Gendarmeriereservist durchzuführen.

Der Abstieg auf Abruf

Um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und insbesondere der Frauen, die Busse benutzen und spät in der Nacht zurückkehren, zu verbessern, hat Île-de-France Mobilités den On-Demand-Abfahrtsservice eingerichtet, der jedem, der dies wünscht, die Möglichkeit bietet, zwischen zwei Bushaltestellen auszusteigen, um ihn näher an sein Endziel zu bringen. Dieser Dienst, der besonders relevant ist, wenn die Haltestellen weit entfernt sind, wird abends oder nachts ab 22 Uhr eingerichtet. 70 Linien waren im Januar 2019 von diesem Gerät betroffen, und neue Linien bieten es nach und nach an.

Zunehmend zugängliche Linien

Fast alle Busse verfügen heute über die notwendige Ausstattung, um Rollstuhlfahrer unterzubringen. Damit eine Buslinie für Personen, die sich mit einem Rollstuhl fortbewegen müssen, als barrierefrei gilt, müssen mindestens 70 % der Haltestellen ihnen das Ein- und Aussteigen ermöglichen - Île-de-France Mobilités finanziert bis zu einem gesetzlichen Höchstbetrag von 70 % der Kosten für die Arbeiten, die von Straßenbetreibern (Gemeinden, Interkommunalitäten, Departements usw.) durchgeführt werden, um Bushaltestellen barrierefrei zu machen, Denn es geht nicht nur darum, Busse mit Rampen auszustatten!

Während dasBusnetz in Paris seit mehr als 10 Jahren vollständig zugänglich ist, gilt dies auch für mehr als 500 Buslinien in der gesamten Region (September 2019), eine Zahl, die ständig wächst (212 im Jahr 2014).