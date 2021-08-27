Express-Linien

In den letzten Jahren wurden etwa zwanzig Expressbuslinien entwickelt, die die wichtigsten Ballungsräume der äußeren Vororte verbinden. Sie bieten eine zuverlässige und schnelle Mobilitätslösung auf Strecken, auf denen die Infrastruktur den Betrieb von Zügen nicht zulässt.
Zoom auf das Experimentieren mit Doppeldecker-Expressbussen:
Die Linie 91-03, die Dourdan im Süden Essonnes über die Autobahn A10 mit Massy-Palaiseau verbindet, ist eine der effizientesten im Netz, und um auf diese hohe Besucherzahl zu reagieren, hat Île-de-France Mobilités das Experiment mit Doppelstockfahrzeugen gestartet!
Komfortabler, klimatisiert und mit einer Glasdecke im 1. Stock, um einen Eindruck von Klarheit zu vermitteln, bieten diese Busse vor allem eine größere Kapazität als ihre Vorgänger. 83 Fahrgäste finden auf jeder Fahrt ihren Sitzplatz an Bord, verglichen mit 65 pro Fahrzeug in einem herkömmlichen Bus. Eine deutliche Verbesserung für Benutzer, deren Fahrzeit auf dieser Art von Linie, die lange Strecken zurücklegt, mehrere zehn Minuten beträgt.
