ErweiterungAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Seit 2013 verbindet die Straßenbahn T7 Villejuif (94) mit der heutigen Endstation "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Die Verlängerung nach Juvisy-sur-Orge (91) verbindet das Arbeitsamt Orly-Rungis mit dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge und bietet Verbindungen mit den RER C und D, den U-Bahnen 7, 14 Süd, 15 und 18 sowie dem TVM-Bus. Diese Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Verbesserung des Lebensumfelds entlang der RN7.