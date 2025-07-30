ErweiterungAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Seit 2013 verbindet die Straßenbahn T7 Villejuif (94) mit der heutigen Endstation "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Die Verlängerung nach Juvisy-sur-Orge (91) verbindet das Arbeitsamt Orly-Rungis mit dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge und bietet Verbindungen mit den RER C und D, den U-Bahnen 7, 14 Süd, 15 und 18 sowie dem TVM-Bus. Diese Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Verbesserung des Lebensumfelds entlang der RN7.
Karte
Schlüsselfiguren
3.7 km
Neue Linie
6 neue Stationen
Le Contin, Delaune-Stadion, Pyramide, Observatorium, Maréchal Leclerc, Juvisy Multimodal Pole
Anschlüsse
RER C und D, Metros 7, 14, 15 und 18, Bus TVM
Umfangreicher Service
7 Tage die Woche von ca. 5:00 bis 12:30 Uhr
60.000 Reisende/Tag
auf der ganzen Linie
Kalender
- 2008Beratung
- 2008-2011Vorstudien
- 2012Schematische Darstellung
- 2013Öffentliche Untersuchung / Gemeinnützigkeitserklärung
- 2013-2017Alternative Trassenstudien
- 2017-2019Vorentwurfsstudien
- 2020Fortsetzung detaillierter Designstudien / Abschluss von Konzessionsstudien / Entwicklung von regulatorischen Unterlagen (Sicherheit, Umweltgenehmigung, Baugenehmigung)
- 2021Restitution von Studienwerken
- 2022Einheitliche Genehmigungsakte und vorläufige Sicherheitsakte / Vergabe der 1. Bauaufträge / Beginn der Konzessionsarbeiten (2. Semester)
- Heute2023Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten