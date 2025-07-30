ErweiterungAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Straßenbahn

Seit 2013 verbindet die Straßenbahn T7 Villejuif (94) mit der heutigen Endstation "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Die Verlängerung nach Juvisy-sur-Orge (91) verbindet das Arbeitsamt Orly-Rungis mit dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge und bietet Verbindungen mit den RER C und D, den U-Bahnen 7, 14 Süd, 15 und 18 sowie dem TVM-Bus. Diese Erweiterung ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Verbesserung des Lebensumfelds entlang der RN7.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Essonne
RATP
Île-de-France Mobilités

Das zweite T7 Café findet am Mittwoch, den 10. Dezember in Athis-Mons statt

Schlüsselfiguren

3.7 km

Neue Linie

6 neue Stationen

Le Contin, Delaune-Stadion, Pyramide, Observatorium, Maréchal Leclerc, Juvisy Multimodal Pole

Anschlüsse

RER C und D, Metros 7, 14, 15 und 18, Bus TVM

Umfangreicher Service

7 Tage die Woche von ca. 5:00 bis 12:30 Uhr

60.000 Reisende/Tag

auf der ganzen Linie

Finanzierung und Akteure
  1. 2008
    Beratung
  2. 2008-2011
    Vorstudien
  3. 2012
    Schematische Darstellung
  4. 2013
    Öffentliche Untersuchung / Gemeinnützigkeitserklärung
  5. 2013-2017
    Alternative Trassenstudien
  6. 2017-2019
    Vorentwurfsstudien
  7. 2020
    Fortsetzung detaillierter Designstudien / Abschluss von Konzessionsstudien / Entwicklung von regulatorischen Unterlagen (Sicherheit, Umweltgenehmigung, Baugenehmigung)
  8. 2021
    Restitution von Studienwerken
  9. 2022
    Einheitliche Genehmigungsakte und vorläufige Sicherheitsakte / Vergabe der 1. Bauaufträge / Beginn der Konzessionsarbeiten (2. Semester)
  10. Heute
    2023
    Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten