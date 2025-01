Depuis 2013, le Tram T7 relie Villejuif (94) au terminus actuel « Athis-Mons Porte de l’Essonne » (91). Le prolongement jusqu’à Juvisy-sur-Orge (91) permettra de relier le pôle d’emploi d’Orly-Rungis à la gare de Juvisy-sur-Orge, et assurera des correspondances avec les RER C et D, les métros 7, 14 sud, 15 et 18 ainsi que le bus TVM. Ce prolongement s’inscrit plus largement dans un projet d’amélioration du cadre de vie le long de la RN7.