La première édition du T7 Café se tient le 17 juin à Athis-Mons
Le T7 Café arrive à Athis-Mons !
Vous avez des questions sur le prolongement du tramway T7 ? Envie d'en savoir plus sur les travaux en cours dans votre quartier ?
Cette première édition du T7 Café est l’occasion de découvrir le projet et ses principaux acteurs lors d’un moment d'échanges autour d'une boisson chaude et d’une collation.
Thématique : Focus sur la démolition et reconversion du passage souterrain Belle Étoile à Athis-Mons.
Mardi 17 juin 2025
Deux sessions : 16h30-18h et 18h30-20h
À la Halle des Gravilliers, à Athis-Mons
Au programme :
- Présentation du projet global du T7
- Focus sur les travaux de démolition et reconversion du passage souterrain routier Belle Étoile
- Session de questions réponses avec l'équipe projet
- Échanges plus spécifiques et individuels
D’autres temps d’échanges comme celui-ci seront organisés au fil de l’avancement du chantier.
Crédits photo : © Cyril Badet