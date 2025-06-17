Tram

La première édition du T7 Café se tient le 17 juin à Athis-Mons

Le T7 Café arrive à Athis-Mons !

Vous avez des questions sur le prolongement du tramway T7 ? Envie d'en savoir plus sur les travaux en cours dans votre quartier ?

Cette première édition du T7 Café est l’occasion de découvrir le projet et ses principaux acteurs lors d’un moment d'échanges autour d'une boisson chaude et d’une collation.

Thématique : Focus sur la démolition et reconversion du passage souterrain Belle Étoile à Athis-Mons.

Mardi 17 juin 2025

Deux sessions : 16h30-18h et 18h30-20h

À la Halle des Gravilliers, à Athis-Mons

Au programme :

  • Présentation du projet global du T7
  • Focus sur les travaux de démolition et reconversion du passage souterrain routier Belle Étoile
  • Session de questions réponses avec l'équipe projet
  • Échanges plus spécifiques et individuels

D’autres temps d’échanges comme celui-ci seront organisés au fil de l’avancement du chantier.

Crédits photo : © Cyril Badet

