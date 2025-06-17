La première édition du T7 Café se tient le 17 juin à Athis-Mons

Le T7 Café arrive à Athis-Mons !

Vous avez des questions sur le prolongement du tramway T7 ? Envie d'en savoir plus sur les travaux en cours dans votre quartier ?

Cette première édition du T7 Café est l’occasion de découvrir le projet et ses principaux acteurs lors d’un moment d'échanges autour d'une boisson chaude et d’une collation.

Thématique : Focus sur la démolition et reconversion du passage souterrain Belle Étoile à Athis-Mons.

Mardi 17 juin 2025

Deux sessions : 16h30-18h et 18h30-20h

À la Halle des Gravilliers, à Athis-Mons

Au programme :

Présentation du projet global du T7

Focus sur les travaux de démolition et reconversion du passage souterrain routier Belle Étoile

Session de questions réponses avec l'équipe projet

Échanges plus spécifiques et individuels

D’autres temps d’échanges comme celui-ci seront organisés au fil de l’avancement du chantier.

Crédits photo : © Cyril Badet