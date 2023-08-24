Démarrage des travaux concessionnaires et préparatoires

Le prolongement de la ligne de tramway T7 s’effectue en plusieurs étapes. Les études approfondies précédemment menées ont permis d’engager en 2023 les premiers travaux concessionnaires et préparatoires, une étape essentielle, qui s'est déroulée par tronçons successifs le long de la RN7. Une fois ces derniers achevés, les travaux d'aménagement urbain ont pu démarrer en 2025. Pour retrouver les informations travaux dans votre commune, consultez les pages dédiées aux villes d’Athis-Mons, de Paray-Vieille-Poste et Juvisy-sur-Orge.

Île-de-France Mobilités a dans un premier temps engagé des travaux préparatoires. Leur objectif est de bénéficier des espaces nécessaires à l’aménagement du tramway. Par exemple, sur la RN7, les voies du tram seront construite au centre de la voirie. Il était donc nécessaire de supprimer les passages souterrains situés sur cette zone.

Les travaux concessionnaires visent à déplacer les réseaux souterrains (gaz, électricité, télécommunication, eau, assainissement, etc.) situés sous la future plateforme du tramway. Ainsi, la circulation du tramway ne sera pas affectée par les futures opérations de maintenance de ces réseaux. Cette étape obligatoire de tous les projets d’infrastructures est essentielle à la poursuite du chantier.

Ces deux premières phases de travaux désormais achevées, les travaux d’infrastructure ont ainsi pu commencer en 2025. Ceux-ci consistent notamment à créer les voies du tramway, à poser les rails, construire les stations, réaliser les aménagements paysagers.