S'inscrire aux actualités

Protection des données personnelles:

Les personnes concernées par ces traitements bénéficient à tout moment, et dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'accés de rectification et d'opposition, de limitation d'effacement, de portabilité, à communiquer des instructions sur le sort de leurs données en cas de décès, de retrait de consentement et d'un droit de former une opposition auprès de l'autorité competente.

Pour exercer vos droits, merci de contacter notre Délégué à la Protection des données par courrier ou postal (Ile deFrance Mobilités, 41 rue de Châteaudun - 75009 Paris ou [email protected] en indiquant vos noms, prénoms et coordonnées de contact et en fournissant un justificatif d'identité.