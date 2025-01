Juvisy-sur-Orge

Le parc

Pour desservir au mieux la ville et assurer des temps de trajets réduits, le tram T7 circulera sous le Parc Ducastel et le Parc de la Mairie. La zone de chantier sera située le long de la rue Piver et les méthodes de travaux (voir ci-dessous) ont été définis pour réduire la zone de travaux située dans le parc. Les travaux nécessiteront des coupes d'arbres, qui seront réduites au strict besoin du chantier. A l'issue des travaux, le parc sera restitué, avec des plantations d'arbres, des aménagements paysagers de qualité et le développement de nouveaux usages dans le parc.