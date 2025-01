Un agent de proximité est mobilisé pour informer et répondre aux questions des riverains et des commerçants. Vous pourrez le rencontrer facilement lors de permanences, ou de le contacter par téléphone ou par mail. Des rencontres de proximité seront organisées ponctuellement au cours de l’année.

Vous pouvez lui écrire ou l’appeler, n’hésitez pas !

Mail : [email protected]

Téléphone : 0621639367

“Mon objectif, en tant qu’agent de proximité, est d’accompagner les riverains et usagers dans ces transitions en leur donnant des repères. J’aime ce métier de contact et de terrain qui requiert d’être à l’écoute des problématiques de chacun et d’anticiper les impacts des travaux pour ne prendre personne au dépourvu.”

Votre agent de proximité