Des méthodes de travaux adaptées

Des investigations de terrain ont été engagées en 2018 le long de l’ex RN7 afin d’étudier la composition des sols et de confirmer la faisabilité d’un passage en souterrain au niveau du parc de la Mairie de Juvisy-sur-Orge. Les études ont notamment concerné le fonctionnement des nappes phréatiques et des sources. L’objectif est à la fois d’assurer la stabilité des bâtiments situés de part et d’autre du tronçon souterrain, et aussi d’éviter tout risque d’inondation.