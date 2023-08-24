Découvrir le projet

Desserte des équipements et commerces

Pensé pour un usage pratique, le prolongement du tram T7 desservira de nombreux équipements publics (hôpital, tribunal d’instance et hôtel de police de Juvisy-sur-Orge, centre aquatique…), des zones commerciales (centre commercial Carrefour à Athis-Mons, marché de Juvisy-sur-Orge), des commerces de proximité ainsi que le complexe hôtelier d’Orly.

Le projet permettra également la desserte du secteur d’Orly-Rungis depuis le sud, premier pôle économique du sud de l’Île-de-France, avec ses 65 000 emplois et 5 500 entreprises.

Un nouveau tramway, des espaces publics réaménagés

Le prolongement de la ligne tram T7 accompagne les opérations de réaménagement des villes traversées :

À Athis-Mons et Paray-Vieille Poste, le tramway contribuera à la requalification de la RN7 , qui deviendra un véritable boulevard urbain . Programmes de logements, commerces et services y trouveront toute leur place.

, qui deviendra un véritable . Programmes de logements, commerces et services y trouveront toute leur place. L’avenue d’Estienne d’Orves sera la nouvelle porte d’entrée de Juvisy-Sur-Orge depuis le Grand Pôle Intermodal.

L’insertion du tram T7 Place du Maréchal Leclerc sera traitée dans le respect de l’existant.

Le franchissement en souterrain du parc de la Mairie s’accompagnera d’une recomposition paysagère.

Les grandes étapes