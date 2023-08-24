Découvrir le projet
Le tram T7 accompagne un besoin de déplacements croissant, avec la requalification de l’ex-RN7 et l'arrivée du métro 14 à l'aéroport d'Orly. Il favorisera les correspondances avec les métros 7 et 14, les futures lignes de métro 15 et 18 ainsi que les RER C et D et le bus TVM. Le prolongement permettra de relier la ville d’Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge, en passant par Paray-Vieille-Poste, en 12 minutes.
Le projet en bref
Une opportunité pour le sud de l’Île-de-France
Le tram T7 circule aujourd’hui entre les stations Villejuif-Louis Aragon et Athis-Mons-Porte de l’Essonne. Avec le prolongement de la ligne jusqu’à Juvisy-Sur-Orge, les déplacements de proximité et les trajets professionnels seront encore facilités :
- Une desserte renforcée des équipements publics, des zones commerciales et le bassin d’emploi d’Orly-Rungis.
- De nouvelles correspondances avec les métro 7 et 14, les RER C et RER D, le bus TVM, les lignes de bus depuis le Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge et avec les futures lignes 15 et 18.
- Athis-Mons et Paray-Vieille Poste reliés à Juvisy-Sur-Orge en 12 minutes.
- Un service fréquent, fiable et rapide grâce à des voies dédiées au tram sur la majorité du tracé (seule l'avenue d'Estienne d'Orves à Juvisy est concernée par une circulation mutualisée entre les voitures et le tram)
Un projet pour dynamiser le territoire
Desserte des équipements et commerces
Pensé pour un usage pratique, le prolongement du tram T7 desservira de nombreux équipements publics (hôpital, tribunal d’instance et hôtel de police de Juvisy-sur-Orge, centre aquatique…), des zones commerciales (centre commercial Carrefour à Athis-Mons, marché de Juvisy-sur-Orge), des commerces de proximité ainsi que le complexe hôtelier d’Orly.
Le projet permettra également la desserte du secteur d’Orly-Rungis depuis le sud, premier pôle économique du sud de l’Île-de-France, avec ses 65 000 emplois et 5 500 entreprises.
Un nouveau tramway, des espaces publics réaménagés
Le prolongement de la ligne tram T7 accompagne les opérations de réaménagement des villes traversées :
- À Athis-Mons et Paray-Vieille Poste, le tramway contribuera à la requalification de la RN7, qui deviendra un véritable boulevard urbain. Programmes de logements, commerces et services y trouveront toute leur place.
- L’avenue d’Estienne d’Orves sera la nouvelle porte d’entrée de Juvisy-Sur-Orge depuis le Grand Pôle Intermodal.
- L’insertion du tram T7 Place du Maréchal Leclerc sera traitée dans le respect de l’existant.
- Le franchissement en souterrain du parc de la Mairie s’accompagnera d’une recomposition paysagère.
Les grandes étapes
- Février 2023 : Lancement des travaux concessionnaires et préparatoires
- Automne 2023 : Enquête publique environnementale
- Début 2025 : Lancement des travaux d'aménagements urbains secteur RN7
- Fin 2026 : Lancement des travaux d'infrastructure de la ligne et du tunnel
- Horizon 2032 : Essais et marche à blanc, mise en service prévisionnelle